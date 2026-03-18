Sarke Chunar Song: संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, मोदी सरकार ने लगाया बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी असीमित नहीं हो सकती

Nora Fatehi Song: फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सरके चुनर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. इस गाने को सरकार ने बैन कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इसकी जानकारी दी.
Trending Photos
Sarke Chunar Song: फिल्म केडी:द डेविल में एक्ट्रेस नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सरके चुनर को लेकर विवाद की गूंज बुधवार को संसद में भी सुनाई दी.इसके विवादास्पद लिरिक्स और कोरियोग्राफी की वजह से इसे बैन कर दिया गया है.
लोकसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'गाने को बैन कर दिया गया है. हमें 'अभिव्यक्ति की आजादी' के तहत आने वाली उचित पाबंदियों के मुताबिक ही काम करना चाहिए. बोलने की आजादी पूरी तरह से असीमित नहीं हो सकती. इसे समाज और संस्कृति के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए.'
बता दें कि सपा सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में बॉलीवुड के गाने सरके चुनरिया को लेकर सवाल उठाया था.
यह घटनाक्रम गाने के डबल मीनिंग वाले लिरिक्स को लेकर कई दिनों से चल रहे तीखे विरोध के बाद सामने आया है. इन लिरिक्स की वजह से पहले ही फिल्मी जगत के कुछ हिस्सों से आलोचना शुरू हो गई थी और अधिकारियों के पास शिकायतें भी पहुंच गई थीं. इस भारी विरोध के चलते गाने को पहले ही YouTube से हटा दिया गया था.
इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर प्रेम की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री रक्षिता ने इस विवाद पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि आखिर क्यों सिर्फ इसी गाने को लेकर आलोचना हो रही है.
इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उन्होंने लिखा था, 'हां हां मैंने सब कुछ देख लिया है. मुझे पता है कि आप लोग मुझे अनजान लोगों की पोस्ट में टैग कर रहे हैं. सच तो यह है कि मुझे पता है कि क्या लिखा है. मुझे पता है कि क्या चल रहा है. मैं इसके पक्ष में हूं या इसके खिलाफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 'Peelings', 'Dreamum Wakeupum', 'चोली के पीछे Peeche' जैसे या ऐसे ही सैकड़ों गाने आए थे, तो सब ठीक लग रहा था. जब पूरी की पूरी फिल्म इस बारे में आई कि कैसे एक्टर्स पूरी फिल्म में सिर्फ सेक्शुअल इंटरकोर्स के बारे में ही बात करते रहे, तब भी सब ठीक लग रहा था. लेकिन एक गाना आते ही इतनी बड़ी खबर बन जाती है. मैं अभी भी इसे सही नहीं ठहरा रही हूं, बस पूछ रही हूं ताकि मैं इसे समझ सकूं.'
HT से बातचीत में मंगलवार को इस गाने के गीतकार रकीब आलम ने भी खुद को इस सॉन्ग से अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि यह गाना असल में डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ में लिखा था और उनसे तो बस इसका अनुवाद करने के लिए कहा गया था. उन्होंने कहा, 'ये बोल मैंने नहीं लिखे हैं. ये असल में डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ में लिखे थे. जब मुझसे इसे लिखने के लिए कहा गया, तो मैंने मना कर दिया. मैंने कहा कि ऐसे गाने नहीं चलेंगे और सेंसर हो जाएंगे. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बस कन्नड़ वाले वर्जन का अनुवाद करके उन्हें दे दूं और वे उसे गाने के मीटर के हिसाब से सेट कर लेंगे.'
दूसरी ओर, एनएचआरसी ने गाने के आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किया है. एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीबीएफसी और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने इस गाने को 'बेहद अश्लील, यौन रूप से उत्तेजक और अभद्र' बताया. साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग भी की.
सिने संस्था ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी मंगलवार को इस पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाने की मांग की. दूसरी ओर, सरकार YouTube को नोटिस भेजने की योजना बना रही है, क्योंकि यह फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और इसलिए यह CBFC के दायरे में नहीं आती.
इस विवाद पर इंडस्ट्री ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं.अरमान मलिक ने कहा,'यह देखकर दुख होता है कि कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है.' फिल्ममेकर ओनिर ने सेंसरशिप की प्राथमिकताओं की आलोचना की.
कंगना रनौत ने इस गाने की आलोचना करते हुए ANI से कहा, 'बॉलीवुड ने अश्लीलता, हथकंडों और अटेंशन पाने की कोशिशों के मामले में सारी हदें पार कर दी हैं. पूरा देश उनकी निंदा और भर्त्सना कर रहा है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई शर्म है… इस तरह की अश्लीलता और फूहड़पन के प्रदर्शन को लेकर और भी ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है… मुझे लगता है कि बॉलीवुड पर सख्त लगाम लगानी होगी.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.