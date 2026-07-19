/आधी रात को बम धमाकों से कांपा उत्तर 24 परगना, पूर्व TMC विधायक के घर को बदमाशों ने बनाया निशाना, 1 जिंदा बम बरामद

उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में रविवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब पूर्व विधायक निर्मल घोष के घर पर बम से हमला कर दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ नकाबपोश बदमाश तेज रफ्तार से पहुंचे और घर की ओर एक के बाद एक चार बम फेंककर मौके से फरार हो गए.
हमले के दौरान फेंके गए चार बमों में से तीन में जोरदार विस्फोट हुआ, जबकि एक बम नहीं फटा. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और बम को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया. धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना के समय पूर्व विधायक का परिवार घर के अंदर मौजूद था. अचानक हुए धमाकों से परिवार के सदस्य घबरा गए. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
घटना की जानकारी मिलते ही खरदह थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है.
फिलहाल इस हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा.