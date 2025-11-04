जवानों पर चलाई थी गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, चार उग्रवादी तत्काल ढेर, सर्च जारी

Operation Khanpi: एक खुफिया इनपुट पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान, मंगलवार की सुबह आतंकवादियों ने मणिपुर के चुराचांदपुर से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खानपी गांव में सेना पर हमला किया. आतंकियों का संबंध मणिपुर के प्रतिबंधित सशस्त्र संगठन यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) से मिला है. इसके गुर्गों ने सेना की टुकड़ी को उकसाते हुए उनपर ताबड़तोड़ गोलिया चलाईं. इसके बाद भारतीय सेना के सुरक्षा बलों और यूकेएनए (UKNA) के सशस्त्र कार्यकर्ताओं के बीच हुई मुठभेड़ में, गैर-एसओओ विद्रोही समूह के चार सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि हुई है.

ऑरपरेशन खांपी

मणिपुर में तैनात सेना और सुरक्षाबलों से मिले इनपुट के मुताबिक उनका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है. रुक-रुक कर गोलीबारी की खबरें आ रही हैं. सुरक्षाबलों को खानपी गांव के पास उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी. इसके बाद मंगलवार सुबह 5:30 बजे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार उग्रवादी ढेर कर दिए गए.

क्या है यूकेएनए?

यूकेएनए एक गैर-एसओओ (Suspension of Operation) उग्रवादी संगठन है. हाल के दिनों में इस संगठन की तरफ से कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें एक गांव प्रमुख की हत्या के साथ स्थानीय नागरिकों को डराने-धमकाने और इलाके में शांति भंग करने के प्रयास जैसे मामलों को सेना और सुरक्षाबल सख्ती से निपट रहे हैं. इसी क्रम में सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई. वहीं सेना और असम राइफल्स ने अपने बयान में कहा है कि यह ऑपरेशन क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

