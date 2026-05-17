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Hindi Newsदेशउत्तर भारत में बरस रही आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! सोमवार को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

उत्तर भारत में बरस रही आग, दक्षिण-पूरब-पश्चिम में राहत की बौछारें! सोमवार को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

Monday Weather Report: देश में मौसम ने एक साथ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं. एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश और आंधी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 17, 2026, 09:13 PM IST
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उत्तर भारत में 'अग्निपरीक्षा', बाकी देश में मौसम हुआ मस्ताना! (AI- Image)
उत्तर भारत में 'अग्निपरीक्षा', बाकी देश में मौसम हुआ मस्ताना! (AI- Image)

देशभर में मौसम ने इस समय दो बिल्कुल अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर भारत के कई हिस्सों में सूरज आग बरसा रहा है और लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं, जबकि देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बादलों ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और कई शहरों में हीटवेव जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है. लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

वहीं दूसरी तरफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, हालांकि कुछ जगहों पर आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश में यही विरोधाभासी मौसम बना रह सकता है. उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में बारिश राहत देती रहेगी. कई राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं ताकि लोग सतर्क रहें.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सोमवार 18 मई से गर्मी और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जो सामान्य से तीन से पांच डिग्री ज्यादा रहेगा. दिनभर तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलेंगी और कई इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजस्थान में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी फिलहाल थमने वाली नहीं है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 23 मई तक लू का असर बना रह सकता है. वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 19 मई से गंभीर हीटवेव की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.

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मध्य भारत में तेज गर्मी से होंगे बुरे हालात

मध्य भारत के विदर्भ इलाके में भी गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है. 16 मई को अमरावती और वर्धा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो उस दिन देश में सबसे ज्यादा था. मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में 21 मई तक तापमान में तीन से पांच डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है. मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है.

पूर्वोत्तर राज्यों का मिजाज रहेगा उल्टा

जहां उत्तर भारत गर्म हवाओं से झुलस रहा है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम का मिजाज बिल्कुल उल्टा है. असम और मेघालय में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

दक्षिण भारत तेज हवाओं के साथ बारिश

दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है. तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है. आंतरिक कर्नाटक में ओलावृष्टि की आशंका है, जबकि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

26 मई को केरल पहुंचेगा मॉनसून!

इसी बीच मॉनसून भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण-पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. केरल में मानसून के 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है, हालांकि इसमें चार दिन आगे या पीछे का अंतर हो सकता है. समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि 22 मई तक केरल, कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र खतरनाक रह सकता है, इसलिए मछुआरे वहां जाने से बचें.

यह भी पढ़ेंः आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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