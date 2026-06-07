/आग सी गर्मी के बाद अब कूल-कूल होगा मौसम! तेज स्पीड से मानसून दे रहा दस्तक, इन 8 राज्यों में झमाझम होगी बारिश

Weather Update: तपती गर्मी के बाद अब जल्द ही देशभर में मानसून दस्तक दे रहा है. केरलम तट से टकराने के 48 घंटे में ही 4 जून 2026 को मानसून 7 राज्यों में पहुंचा. IMD के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक और नॉर्थईस्ट में अगले 7 दिनों के अंदर भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही पिछले 48 घंटों में मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और मणिपुर पहुंच चुका है. बता दें कि दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार ( 6 जून 2026) को पूर्वोत्तर भारत के मिजोम-मणिपुर पहुंचा. इसके साथ ही यह आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचा.
शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर और मिजोरम पहुंचा. साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ और भागों, गोवा के शेष भागों, कर्नाटक के कुछ और भागों, तमिलनाडु के अधिकांश भागों तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में और प्रगति की है. मानसून को लेकर IMD ने बताया कि शनिवार ( 6 जून 2026) को मानसून गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचा. इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मिलनाडु के कई हिस्सों, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ गया है.
मानसून अगले 2-3 दिन के अंदर तेलंगाना के साथ-साथ उत्तरी-पूर्वी भारत समेत कई राज्यों में पहुंच सकता है. इसके अलावा अगले 7 दिनों में कर्नाटक, केरलम, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु के कई इलाकों में 7-20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है. वैसे तो मानसून सीजन अक्सर 1 जून से शुरू होता है, लेकिन पिछले साल यह 24 मई 2025 को 8 दिन पहले ही केरलम के तट पर पहुंच गया था और 9 दिन पहले ही 29 जून 2025 को इसने पूरे भारत को कवर कर लिया था. बीते साल 24 मई 2025 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने पूर्वोत्तर भारत में एंट्री की थी.
दिल्ली की बात करें तो यहां शनिवार ( 6 जून 2026) को न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में रविवार ( 7 जून 2026) को गरज-चमक के साथ बारिश की भी संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से 7 जून 2026 को इन 17 राज्यों में बारिश के साथ तूफानी बारिश की भी चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में केरलम, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, अंडमान-निकोबार, मणिपुर, पुडुचेरी और त्रिपुरा शामिल है.