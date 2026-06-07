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आग सी गर्मी के बाद अब कूल-कूल होगा मौसम! तेज स्पीड से मानसून दे रहा दस्तक, इन 8 राज्यों में झमाझम होगी बारिश

Monsoon Update India: भीषण गर्मी के बीच पूरे भारत में लोगों को बारिश का इंतजार है. बता दें कि मानसून अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में आगे बढ़ चुका है. इसको लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:50 PM IST
आग सी गर्मी के बाद अब कूल-कूल होगा मौसम! तेज स्पीड से मानसून दे रहा दस्तक, इन 8 राज्यों में झमाझम होगी बारिश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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