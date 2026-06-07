/आग सी गर्मी के बाद अब कूल-कूल होगा मौसम! तेज स्पीड से मानसून दे रहा दस्तक, इन 8 राज्यों में झमाझम होगी बारिश

Weather Update: तपती गर्मी के बाद अब जल्द ही देशभर में मानसून दस्तक दे रहा है. केरलम तट से टकराने के 48 घंटे में ही 4 जून 2026 को मानसून 7 राज्यों में पहुंचा. IMD के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक और नॉर्थईस्ट में अगले 7 दिनों के अंदर भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही पिछले 48 घंटों में मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और मणिपुर पहुंच चुका है. बता दें कि दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार ( 6 जून 2026) को पूर्वोत्तर भारत के मिजोम-मणिपुर पहुंचा. इसके साथ ही यह आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचा.