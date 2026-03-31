Weather Update: गर्मी से पहले बारिश का अटैक? संकट में आया नॉर्थ इंडिया ; पहाड़ों से मैदानों तक झमाझम होगी बरसात

Weather Update Today: दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मार्च के महीने में लोगों को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम खराब है. यहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा यूपी-बिहार में भी बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-पंजाब और हरियाणा में भी 1 अप्रैल 2026 तक रुक-रुककर बारिश हो सकती है.

दिल्ली NCR का मौसम

दिल्ली NCR की बात ककें तो यहां पिछले कुछ दिनों से बारिश के आसार लग रहे हैं. तापमान में भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. आज मंगलवार ( 31 मार्च 2026) को भी आसमान में बादल देखने को मिले हैं और ठंडी हवाएं चल रह हैं. मौसम विभाग की ओर से दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है, हालांकि इसको लेकर कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. पंजाब-हरियाणा में भी पश्चिम विक्षोभ ( Western Disturbance) के चलते मौसम विभाग ने 31 मार्च 2026- 1 अप्रैल 2026 तक कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है.

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यूपी-बिहार में होगी गर्मी?

उत्तर प्रदेश-बिहार की बात करें तो यहां पर मौसम मिला-जुला रहने वाला है. दोपहर के समय इन राज्यों में हल्की गर्मी देखी जाएगी, लेकिन कुछ इलाकों में तेज हवा चलने के साथ ही बारिश होने की भी संभावना है. इसके अलावा यूपी-बिहार में टेंपरेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. पूर्वी यूपी में गर्मी का ज्यादा एहसास देखने को मिलेगा. राजस्थान की बात करें तो यहां पर अधिकतर इलाकों में मौसम गर्म रहने वाला है. यहां रेगिस्तानी इलाकों में तेज हवा चल सकती है. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की भी संभावना है.

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पहाड़ों में ठंड से आफत

पहाड़ों की बात करें तो यहां पर भी मौसम में ठंडक देखने को मिली है. जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी हुई है. यहां के तुलैल इलाके में बड़ा एवलांच देखने को मिला. स्नोफॉल के चलते बांदीपोरा–गुरेज रोड भी बंद है. मौसम विभाग की ओर से पहलगाम, गुरेज, गुलमर्ग और सोनमर्ग-जोजिला जैसे ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भी बर्फबारी देखने को मिली है. शिमला-कुमारसैन में बारिश के टलते फसलों को भी नुकसान हुआ है. लद्दाख के द्रास में भी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है. उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई है. इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है.