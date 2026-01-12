1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 मैदानी शहरों का तापमान कंपकंपी बढ़ा देगा

फिल्म - तेजाब, संगीतकार - लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार - जावेद अख्तर, गायिका - अलका याज्ञनिक, गीत के बोल- एक दो तीन, चार पांच छे (छह) सात... माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया यह सुपरहिट गीत तो आपको याद ही होगा. इस समय सर्दी उत्तर भारतीयों के साथ भी डिंग डांग डिंग करने लगी है. नहीं समझे? जनाब, देश के 15 से ज्यादा मैदानी इलाकों में पारा 1, 2, 3 डिग्री से भी कम हो गया है. अब आप वो गाना 1, 2, 3 फिर से गुनगुना लीजिए.

उत्तर भारत इस समय भीषण सर्दी की चपेट में है. रात में रजाई में भी गलन बनी रहती है. सुबह रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता. बस चाय-कॉफी चल रही है. 12 जनवरी 2026 को सुबह 8.30 बजे का न्यूनतम तापमान देखकर आपकी कंपकंपी और बढ़ जाएगी. जी हां देश के कई शहरों में तापमान 1, 2, 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. आगे टेबल में देखिए आपके शहर में तो पारा 5 डिग्री से नीचे नहीं चला गया. टेबल देखने से पहले गीत सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए.

स्टेशन राज्य तापमान अमृतसर पंजाब 1.1 चुरू राजस्थान 1.3 गंगानगर राजस्थान 1.4 जैसलमेर राजस्थान 2.5 हिसार हरियाणा 2.6 लोधी रोड नई दिल्ली 3 सफदरजंग नई दिल्ली 3.2 आयानगर नई दिल्ली 3.2 पालम नई दिल्ली 3.3 करनाल हरियाणा 3.5 रिज नई दिल्ली 4.2 पटियाला पंजाब 4.3 अंबाला हरियाणा 4.5 मेरठ यूपी 4.5 देवमाली यूपी 4.9

मौसम विभाग की चेतावनी

- अगले दो तीन दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर यानी कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है. इसके बाद कमी आएगी.

- अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.

- अगले दो दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीत दिवस से लेकर बहुत शीत दिवस जैसी स्थिति रह सकती है.

- 12 जनवरी को अपडेट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-3 डिग्री से -6 डिग्री) था और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के करीब था.

- भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री बठिंडा (पंजाब) में दर्ज किया गया.

यहां बारिश होने वाली है

- 15 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है.

- 15 से 18 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर से मुजफ्फराबाद तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं बड़े इलाके में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. 17 और 18 जनवरी को पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.