नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, क्या मांगेंगे माफी?

TRB Rajja comparing women: देश के विभिन्न राज्यों की महिलाओं के बीच अंतर करना सही है या गलत, इस सवाल के जवाब में लंबी बहस हो सकती है. सामाजिक नजरिए से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महिलाओं के बीच भाषा, मान्यताओं और परंपराओं के अलावा कोई और अंतर ढूंढना सही नहीं ठहराया जा सकता है. भारत की संस्कृति और संस्कारों में महिलाएं उत्तर प्रदेश की हों, तमिलनाडु की या किसी और राज्य की सभी सम्मानीय हैं, किसी कुतर्क के सहारे उनमें अंतर ढूंढना सही नहीं है. यहां पर ये भूमिका इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के इंडस्ट्री मिनिस्टर टीआरबी राजा ने तमिलनाडु और उत्तर भारत में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से तुलना करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

महिलाओं को इस तरह जज करने का अधिकार आपको किसने दिया?

एथिराज महिला महाविद्यालय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, टीआरबी राजा ने कहा, 'तमिलनाडु और देश के किसी अन्य राज्य में महिला होने में अंतर है. 100 साल पहले, भारतीय महिलाओं को इंसान भी नहीं माना जाता था. उत्तर भारत में स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है. उत्तर भारत में, जब हम किसी महिला से मिलते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि आपके पति कहां काम करते हैं? जबकि हमारे तमिलनाडु में महिलाओं से सीधे ये पूछा जाता है कि आप कहां पर काम करती हैं? यह बदलाव रातोंरात नहीं होता. तमिलनाडु में, ऐसा माहौल बनाने में कम से कम एक सदी का समय लगा.'

डीएमके के एक और नेता ने किया बयान का समर्थन

राजा की टिप्पणी का उन्हीं की डीएमके पार्टी के सीनियर नेता टीकेएस एलंगोवन ने समर्थन किया. टीकेएस ने दो कदम और आगे जाते हुए कह दिया कि उत्तर भारत में महिलाओं को अक्सर धार्मिक प्रथाओं के कारण गृहिणियों के यानी घर के काम-काज तक ही सीमित रखा जाता है. उत्तर भारत की महिलाएं मनुस्मृति का पालन करती हैं, जो हम नहीं करते. क्योंकि हमारी डीएमके सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है.'

बयान की तीखी आलोचना

डीएमके के इन बड़बोले बयानवीरों के बयान की जमकर आलोचना हो रही है. महिलाएं तो महिलाएं पुरुष भी राजा के बयान की निंदा करके उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं. खासकर उनकी इन टिप्पणियों की राजनीतिक हलकों में भी खूब चर्चा देखने को मिली. राजनेताओं ने ऐसे बयान की तीखी आलोचना की है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, 'एक बार फिर, डीएमके ने अपनी सीमा लांघी है, यूपी, बिहार और उत्तर भारत का अपमान किया है.'

कांग्रेस-डीएमके की सोच एक जैसी: बीजेपी

पूनावाला ने कहा, 'कांग्रेस ने कहा कि बिहार बीड़ी है, रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी, फिर डीएमके ने कहा कि बिहार के लोग शौचालय साफ़ करते हैं, और अब बिहारी और यूपी की महिलाओं का अपमान. तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं?

तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'ऐसे बयान डीएमके की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं. आप धर्म को प्रगति के साथ कैसे मिला सकते हैं? डीएमके महिलाओं के साथ भेदभाव करती है. तमिलनाडु की महिलाएं भी इसे स्वीकार नहीं करेंगी. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. लोगों को डीएमके को दंडित करना चाहिए. ये उनकी घटिया राजनीति है. आप एक मां के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं.'

