Monsoon: भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, पिछले साल का टूटेगा रिकॉर्ड?

Tamilnadu Rain: सर्दियां करीब-करीब दस्तक दे चुकी हैं. मौसम में ठंड महसूस होने लगी है. लेकिन मॉनसून है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है. अब तक भी देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. ऐसा ही एक राज्य है तमिलनाडु, जहां बदरा जमकर बरस रहे हैं. राज्य के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि नॉर्थईस्ट मॉनसून पूरे राज्य में जोरोशोरों पर है और चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू में लगातार बारिश हो रही है.

कई जिलों में लगातार हो रही बारिश

डीएमके हेडक्वॉर्टर में हुई रिव्यू मीटिंग में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, 'नॉर्थईस्ट मॉनसून फुल स्विंग में है और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है. यह आज नहीं रुकेगी लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दो दिन बाद फिर से बारिश पड़ेगी वो भी और जोर से. अनुमान बताते हैं कि बारिश पिछले साल से ज्यादा हो सकती है. आज की मीटिंग में यही तय हुआ कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा.'

बुलाई गई बैठक

रिव्यू मीटिंग उदयनिधि स्टालिन और मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केएन नेहरू की अगुआई में हुई. पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में बारिश को लेकर गाइडलाइंस जारी करने, एहतियातन कदम को लेकर मीटिंग का मुख्य फोकस रहा. चेन्नई, तंबारम, अवदी कॉरपोरेशन के जिला सेक्रेटरी, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स, जोन टाउन और डिविजन के सेक्रेटरी इस मीटिंग में मौजूद रहे.

'लोगों ने मुस्कान के साथ बुलाया'

डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने बारिश से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की राज्य की तैयारियों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, 'जब मैं जांच के लिए गया तो मैंने लगातार हो रही बारिश के कारण जलजमाव देखा. लेकिन वह एक ही घंटे के भीतर खत्म हो गया. कुछ इलाकों में लोगों ने मुझे बुलाया, जहां पानी रुका हुआ था. उन्होंने मुझे गुस्से से नहीं बल्कि मुस्कान के साथ बुलाया था. क्योंकि उनका हम पर विश्वास है कि उनका मुद्दा सुलझ जाएगा. उन्होंने हमे बुलाया क्योंकि वे हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे ताकि उनकी समस्या सुलझ जाए. लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमें उनको यह साबित करना होगा कि हम बारिश के समय में उनके साथ खड़े हैं.'