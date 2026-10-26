/उत्तर रेलवे का DLC अभियान 5.0: घर बैठे मोबाइल से जमा करें जीवन प्रमाणपत्र, 30 नवंबर तक चलेगा विशेष कैंप

उत्तर रेलवे के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है. देशभर में 1 से 30 नवंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC 5.0) के लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं. इसके तहत हर जोनल रेलवे में बड़े स्तर पर शिविर लगेंगे. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट्स, साफ निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते इन कैंपों की पूरी तैयारी कर लें, ताकि पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में कोई दिक्कत न आए.
पूरे महीने चलने वाले इस अभियान के दौरान उत्तर रेलवे के सभी मंडलों (डिवीजनों) और वर्कशॉप्स में पेंशनर्स की सुविधा के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के मकसद से यह डिजिटल सुविधा दी जा रही है.
इस अभियान के जरिए अब रेलवे पेंशनर्स को पेंशन दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. देश में कहीं से भी और कभी भी पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र खुद जनरेट कर सकते हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि, रेलवे पेंशनभोगी 'फेस ऑथेंटिकेशन' (चेहरा पहचान) तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस (आईफोन) मोबाइल से घर बैठे अपना जीवन प्रमाणपत्र डिजिटली जमा कर सकते हैं. इस सुविधा का मुख्य मकसद बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बैंकों के चक्कर लगाने और वहां घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है.
दरअसल, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान लगाए गए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र कैंपों के बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. इसी सफलता को देखते हुए उत्तर रेलवे अपने सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इस डिजिटल सुविधा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है.