/उत्तर रेलवे का DLC अभियान 5.0: घर बैठे मोबाइल से जमा करें जीवन प्रमाणपत्र, 30 नवंबर तक चलेगा विशेष कैंप

उत्तर रेलवे के पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है. देशभर में 1 से 30 नवंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC 5.0) के लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं. इसके तहत हर जोनल रेलवे में बड़े स्तर पर शिविर लगेंगे. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट्स, साफ निर्देश दिए हैं कि वे समय रहते इन कैंपों की पूरी तैयारी कर लें, ताकि पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में कोई दिक्कत न आए.