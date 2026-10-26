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उत्तर रेलवे का DLC अभियान 5.0: घर बैठे मोबाइल से जमा करें जीवन प्रमाणपत्र, 30 नवंबर तक चलेगा विशेष कैंप

उत्तर रेलवे ने सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे इस आसान सुविधा का लाभ उठाएं. किसी भी असुविधा से बचने के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर से पहले ही अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा लें.

Written ByZee News DeskEdited ByBhoopendra Rai
Published: Oct 26, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 06:51 PM IST
उत्तर रेलवे का DLC अभियान 5.0: घर बैठे मोबाइल से जमा करें जीवन प्रमाणपत्र, 30 नवंबर तक चलेगा विशेष कैंप
Image Credit: Northern Railway Digital Life Certificate

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