सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग और रूट

Special train between Katra and Banihal: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर भूस्खलन और सड़कों के धंसने से यातायात रुक जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है. खासकर इस बार उधमपुर के पास एक पुल के धंसने से हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. इस मुश्किल को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने लोगों की मदद के लिए एक खास कदम उठाया है. बता दें कि कटरा और बनिहाल के बीच अब एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का विकल्प मिल सके. यह ट्रेन अगले 15 दिनों तक चलेगी और उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो हाईवे के बंद होने से फंसे हुए हैं.

हाईवे बंद होने से बढ़ी परेशानी

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है. उधमपुर जिले में थराड पुल के पास हाईवे का 50-60 मीटर हिस्सा धंस गया था, जिससे सड़क टूट गई है. इस वजह से यात्रियों और खासकर सेब से भरे ट्रकों को बहुत दिक्कत हो रही हैइ. वहीं इस समस्या को देखते हुए अब उत्तरी रेलवे ने शुक्रवार से 15 दिनों के लिए कटरा और बनिहाल के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है.

19 से 30 सितंबर तक चलेगी ट्रेन

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेन को शुरू करने कारण लोगों की सुरक्षा है, जिससे लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. यह ट्रेन 19 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी. श्री माता वैष्णो देवी कटरा से यह ट्रेन दोपहर 1:45 बजे चलेगी और शाम 4:10 बजे बनिहाल पहुंचेगी. इसी तरह बनिहाल से यह सुबह 11 बजे चलेगी और दोपहर 1:30 बजे कटरा पहुंचेगी. इस दौरान रास्ते में यह रियासी, बक्कल, डुग्गा, सावलकोट, सांगलदान, सुंबर और खारी जैसे कई छोटे स्टेशनों पर रुकेगी.

8 सितंबर को भी बंद हुआ था हाइवे

इससे पहले भी 8 सितंबर को जब हाईवे बंद हुआ था तो यात्रियों की मदद के लिए कटरा और सांगलदान के बीच एक लोकल ट्रेन चलाई गई थी. रेलवे का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है. बता दें कि इस हाईवे के बंद होने से सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि सेब उत्पादकों को भी बहुत नुकसान हो रहा है. कश्मीर घाटी से जो सेब के ट्रक दिल्ली और दूसरे बाजारों में जाते थे, वे रास्ते में फंसे हुए हैं. इससे गर्मी और रुकने की वजह से ट्रकों में रखे सेब सड़ गए, जिससे किसानों को बहुत घाटा हुआ. नुकसान को कम करने के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने थराड में एक वैकल्पिक रास्ता तो बनाया है, जिसका इस्तेमाल करके 4800 से ज्यादा सेब से भरे ट्रक घाटी से बाहर निकल पाए हैं.

पार्सल ट्रेन भी चलाई

रेलवे ने भी फल उत्पादकों के नुकसान को कम करने के लिए मदद की है. जहां कश्मीर से दिल्ली के आदर्श नगर तक फल पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेनें भी चलाई हैं. वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सरकार से अपील की है कि और ज्यादा पार्सल ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे कश्मीर के बागवानी उद्योग को और ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके. यह विशेष ट्रेन सेवा फिलहाल लोगों की मुश्किलों को कुछ हद तक कम करेगी.