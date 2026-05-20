DNA: भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट

आज हम नस्लवाद के जहरीले सांप का DNA टेस्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा, पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ कैसे-कैसे जहरीले सांप पाले हुए हैं. ये सांप हमें डसने की कोशिश कर रहे हैं. ये सांप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. लेकिन हमारे देश के डिजायनर क्लब को फर्क नहीं पड़ रहा.

उसे इससे कोई मतलब नहीं है. पिछले दो दिनों से हमारे देश का 'डिजायनर क्लब' जिस विदेशी पत्रकार का महिमामंडन करने में जुटा है, जिसे जर्नलिज्म का रोल मॉडल बता रहा है..उस पत्रकार के देश ने भारत को सपेरों का देश बताया है. नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने कार्टून के जरिए भारत के प्रधानमंत्री को आपको हमसबको सपेरा बताने की कोशिश की है.

नॉर्वे के अखबार का दोहरा चरित्र

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने कहा था कि 'राष्ट्रप्रमुख का अपमान करना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है. यह उस देश के इतिहास, उसके संविधान और उसकी संप्रभुता पर किया गया आघात है'. नॉर्वे के एक अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यही आघात भारत पर किया है.

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ये एक कार्टून है, नॉर्वे के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबार आफ्टेनपोस्टेन में छपी थी. इस कार्टून के साथ नीचे एक लंबा-चौड़ा लेख लिखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत के वैश्विक संबंधों की व्याख्या की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे पहुंचने से पहले छपे इस लेख के लिए नॉर्वे का वो अखबार, जिसे वहां के नीति-निर्माता, बुद्धिजीवी और आम जनता सबसे आधिकारिक समाचार स्रोत मानती है.

भारत को बताया सांप-सपेरों का देश

ये कार्टून बनाया था. क्या मतलब है इस कार्टून का? इस कार्टून के जरिए नॉर्वे का 160 साल पुराना अखबार क्या संदेश देना चाहता था? नॉर्वे के इस अखबार का संकीर्ण मानसिकता वाला संपादक ये संदेश देना चाहता था कि भारत आज भी सपेरों का देश है. इस कार्टून के जरिए ओछी सोच वाले पत्रकार ने ये बताने की कोशिश की थी कि भारत में आज भी लोग जंगली सोच के हैं, रूढ़िवादी हैं.

चांद और मंगल पर तिरंगा लहराने वाले देश के लिए ऐसी सोच रखना विदेशी मीडिया की कुंठा का प्रमाण है. ये कार्टून अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है. ये भारत के खिलाफ नस्लवाद का प्रतीक है. ये कार्टून पश्चिमी देशों की विषैली सोच का सबूत है. ये कार्टून पश्चिमी देशों का सच है. मीडिया समाज और देश का आइना है. किस देश का DNA कैसा है, ये उस देश के मीडिया को देखकर पता चलता है. नॉर्वे के नस्लवादी अखबार और उसके वो अवसादग्रस्त पत्रकारों जिनकी सोच में मिलावट है. उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम सांप नहीं हैं. लेकिन विषैले सांप के अंदर से विष निकालना जानते हैं. उन विषैली सोच वाले पत्रकारों को हम सपेरों के देश का कुछ ऐसा तथ्य बताना चाहते हैं, जो उनके अंदर के पूर्वाग्रही विष को साफ कर देगा. आप में से कई लोग विदेश जाते हैं. कुछ लोग नॉर्वे में भी रहते होंगे.

संभव है कि वहां आपको भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएं, जिनकी सोच नॉर्वे के अखबार और पत्रकार जैसी है, जिन्हें आज सिर्फ इतना पता हो कि भारत एक सपेरों का ही देश है तो उन्हें जवाब जरूर दीजिएगा.

भारत और नॉर्वे में बुनियादी फर्क

सबसे पहले हम नॉर्वे के पत्रकारों को उन्हीं देश और भारत के बीच का अंतर बताते हैं.

भारत में हर साल 25 से 30 लाख STEM ग्रेजुएट निकलते हैं. मतलब नॉर्वे की आधी आबादी के बराबर एक साल में भारत में जितने इंजीनियर और वैज्ञानिक निकलता है. नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने अखबार के पत्रकार को आज भी लगता है कि भारत सपेरों का देश है.

भारत में 54 हजार से ज्यादा कॉलेज और एक हजार से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं, जहां से पीएचडी की डिग्री मिलती है और नॉर्वे में सिर्फ और सिर्फ 7 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं. भारत में डेढ़ लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड पत्र-पत्रिकाएं है..जबकि नॉर्वे में 500 से करीब समाचार प्रकाशन कंपनियां है.

भारत में औसतन एक अखबार की रोज 31 लाख कॉपी रोज छपती है और नॉर्वे में वहां का प्रतिष्ठित आफ़्टेनपोस्टेन सिर्फ ढाई लाख कॉपी रोज छपती है.

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 30 से अधिक ऐसे बड़े रिजनल समाचार पत्र हैं, जिनका कुल दैनिक सर्कुलेशन ढाई लाख प्रतियों से अधिक है. ये फर्क है भारत और नॉर्व में.

लेकिन ये फर्क नॉर्वे के पत्रकार और वहां के अखबार के संपादक को नहीं पता. पता क्यों नहीं है? इसलिए पता नहीं है क्योंकि वे अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हैं. ऐसा थोड़े ही है कि नॉर्वे के पत्रकारों को पता नहीं होगा कि भारत में क्या हो रहा है. उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये उपलब्धि सांप पकड़ने से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तकनीक और करोड़ों भारतीयों की मेहनत से हासिल हुई है. हमारा सवाल, आज उस डिजायनर क्लब से भी है..जो पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की महिला पत्रकार को क्रांतिकारी मान बैठा है. जिससे पत्रकारिता का गुर सीख रहा है. आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने ये कार्टून देखा? क्या इसे देखकर आपका खून नहीं खौला? या फिर आपने बड़ी चालाकी से इसे नजरअंदाज कर दिया. नॉर्वे की उस महिला पत्रकार के समर्थन में हमारे देश के जितने भी डिजायनर पत्रकार और नेता हैं.

भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति

उन्होंने इस कार्टून का विरोध क्यों नहीं किया? क्या वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्टून का समर्थन करते हैं. आज हमारी तरह उन्हें भी कुछ आंकड़ों के साथ नॉर्वे को जवाब देना चाहिए था. ये बताना चाहिए था कि सिर्फ 12 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है. क्या नॉर्वे के उस जहरीले अखबार के संपादक और उसके पत्रकारों को यह नहीं पता होगा कि भारत की GDP ग्रोथ करीब सवा आठ प्रतिशत है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है. IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज — सभी कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.

अखबार ने दिखाई विकृत मानसिकता

फिर भी नॉर्वे का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे गंभीर अखबार भारत को सपेरों का देश समझता है. तो जान लीजिए कि यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि घोर कुंठा है, जो कार्टून बनकर अखबार में छपी है. ये विकृत मानसिकता है. और दुनिया का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे वैचारिक बेईमान और धूर्त पत्रकारों से भरे प्रेस को दुनिया का सबसे स्वतंत्र प्रेस कहा जाता है. अगर भारत जैसे देश को आज भी सपेरों का देश समझने वाले पत्रकार और अखबार 150 करोड़ लोगों पर नस्लभेदी टिप्पणी करने के बावजूद प्रेस फ्रीडम में नंबर एक माने जाते हैं, तो यकीन मानिए, हम 157वें नंबर पर ही ठीक हैं.

नॉर्वे छोटी सोच वाले विद्वान पत्रकारों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन्हें वे आज भी सपेरों का देश समझते हैं. वहां के लोगों ने क्या-क्या किया है? UPI दुनिया का पहला रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो वैश्विक रियल-टाइम भुगतान का 44 प्रतिशत अकेले संभालता है. ब्राजील, चीन, थाईलैंड और साउथ कोरिया — सभी के रियल-टाइम पेमेंट को मिलाकर भी भारत उससे आगे है.

भारत में रोज 64 करोड़ ट्रांजेक्शन QR कोड के जरिए होते हैं. यहां रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक में ये ट्रांजेक्शन होते हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत तीसरे नंबर पर है.

वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है.

तकनीक आधारित नए बिजनेस और स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है.

वीजा, मास्टरकार्ड और पेपाल जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी के चमत्कार को मानती हैं, लेकिन दुनिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में नंबर वन माने जाने वाले देश के पत्रकारों को ऐसा नहीं लगता. उन्हें लगता है कि अब भी हम लोग सिर्फ सांपों से ही खेलते हैं.

नॉर्वे के लोगों को आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान सुनाना चाहते है..जब उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर भारत को सपरों का देश समझने वालों हिंदी में समझाया था. करीब 12 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में खड़े होकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया था, लेकिन नॉर्वे के फ्रीडम में नंबर वन माने जाने वाले पत्रकारों को यह सुनाई नहीं पड़ा. सोचिए, ये जो फ्रीडम में नंबर वन वाले पत्रकार हैं, इनके अंदर कितना विष भरा हुआ है. हमें लगता है, इन्हें प्रेस फ्रीडम की जगह नस्लवाद में नंबर वन का खिताब दिया जाना चाहिए. भारत के खिलाफ इनकी जहरीली सोच तब है, जब नॉर्वे में ही 30 हजार भारतीय काम करते हैं. इनमें से कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई तेल और गैस के क्षेत्र में कार्यरत है, तो कोई उनके बच्चों को पढ़ा रहा है.

नॉर्वे में 70 प्रतिशत भारतीय आईटी में

नॉर्वे में जितने भारतीय हैं, उनमें से 70 प्रतिशत आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं. यानी ये लोग सांपों से खेलने वाले नहीं, बल्कि माउस से खेलने वाले लोग हैं. नॉर्वे की प्रमुख मेडिकल AI और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के प्रमुख स्तंभों में भी भारतीय शामिल हैं. इनमें प्रोफेसर इलांग्को सेल्लापाह बालसिंगम का नाम प्रमुख है.

फिर भी नॉर्वे के पत्रकारों को लग रहा है कि भारतीय सांप-सपेरों का देश है तो उन्हें कुछ और नाम हम गिनाना चाहेंगे. बताना चाहेंगे कि जिसे वो सपेरों का देश समझते हैं, वहां पर कितने बड़े-बड़े विज्ञानवीर हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई है.डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा..जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता माना जाता है. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं. डॉक्टर सीवी रमन..जो पहले एशियाई वैज्ञानिक थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था.नॉर्वे के कुंठित पत्रकारों ने इनका भी नाम नहीं सुना कभी?

डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम..मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने ही भारत को परमाणु कवच दिया था. क्या नॉर्वे के पत्रकारों को इनका भी नाम नहीं पता है. कितने नाम गिनाएं.

अभी 2025 में ही एयरोस्पेस इंजीनियर और ISRO के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर लौटे हैं.

अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विज्ञान और रिसर्च से जुड़े करीब 60 महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम दिया. क्या नॉर्वे के नए नवेले पत्रकार ये नहीं जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं?

ये भी छोड़िए करीब 3 साल पहले 2023 में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है.

अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी आज तक सीधे दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सकी थीं..वो कारनामा भारत ने किया..दुनियाभर के 80 लाख लोग उसे देख रहे थे.

और ये नॉर्वे के नंबर वन फ्रीडम वाले पत्रकारों को नहीं पता. अगर ये भी उन्हें नहीं पता है तो उन्हें सलाह देंगे कि जाइए कुछ पढ़िए जानिए. तब अखबारों में लिखिए. भारत को सांप सपेरों का देश बता देना, ये विशुद्ध अज्ञानता के सिवा और कुछ भी नहीं है. भारत सरकार के अधिकारी ने ऐसे नस्लभेदी पत्रकारों को इतिहास का पन्ना पलटकर क्या जवाब दिया..वो जानिए.

व्यंग दिखाकर कुछ भी लिख देना, कुछ भी छाप देना, कुछ भी टिप्पणी कर देना ये क्या है.ये सिर्फ और सिर्फ कुंठा है. और इन कुंठित पत्रकारों का आत्मविश्वास कितना ज्यादा है, वो देखिए, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए.

दुनिया के दो देशों के प्रधानमंत्री के सामने अपनी असभ्यता और अज्ञानता का प्रदर्शन करके वैश्विक पहचान बनाने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लैंग हमें सिखा रही हैं कि जर्नलिज्म कैसे की जाती है. और दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के डिजायनर पत्रकार इनसे पत्रकारिता सीख भी रहे हैं. ये सीख रहे हैं, किस तरह सवाल पूछने चाहिए. हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिस देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार 150 करोड़ भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी करता है. जो पत्रकार आज भी भारत को सांप-सपेरों का देश समझता है. जिस पत्रकार को ये नहीं पता है कि कब कहां किससे सवाल पूछना है और कहां किससे सवाल नहीं पूछना है. उन विकृत मासिकता वाले पत्रकारों से हमें ना कुछ सीखना है..ना हमें सीखने की जरूरत है.

जो लोग हेले लैंग नाम की इस महिला पत्रकार का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी आज हम नॉर्वे के अखबारों की विषैली पत्रकारिता दिखाना चाहते हैं. हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब भी वे उस नॉर्वे की पत्रकार को अपना आदर्श मानते हैं? क्या आज भी वे उसके साथ खड़े हैं? क्या आज भी वे नॉर्वे की पत्रकारिता की निष्पक्षता की तारीफ करेंगे?

और क्या अब भी उन्हें लगता है कि ऐसी मानसिकता रखने वाली पत्रकारिता वास्तव में निष्पक्ष और संतुलित कही जा सकती है?

यह पूरे देश का अपमान है

अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है और आप नॉर्वे की पत्रकार के पक्ष में हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए. आपको अपनी सोच और अपने विचारों पर शर्म आनी चाहिए. आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता है. फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर नॉर्वे के अखबार ने जो विषभरा कार्टून बनाया है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है. वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का अपमान है. सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान है. ये उस शुभांशु शुक्ला का अपमान है, जिस पर देश गर्व कर रहा है. ये इसरो में काम करने वाले एक-एक वैज्ञानिक और उन विज्ञानवीरों का अपमान है, जिन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय तिरंगे को फहराया है.

किसी पार्टी से वैचारिक मतभेद हो सकता है. भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसका विरोध भी हो सकता है. बीजेपी के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का वैचारिक विरोध भी हो सकता है. स्वस्थ लोकतंत्र का पैमाना भी यही है कि सत्ताधारी पार्टी का विरोध होना चाहिए. इसलिए देश में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं.

लेकिन नॉर्वे के अखबार और पत्रकारों ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, और इसके बावजूद कोई भारतीय किसी भी तरह से उनके साथ खड़ा है, तो यह उसके वैचारिक दिवालियापन के सिवा और कुछ नहीं है.

देश के ऐसे कुंठित बुद्धिजीवी और वैचारिक रूप से बेइमान डिजाइनर पत्रकारों को लाल बहादुर शास्त्री का कहा वो विचार याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि 'राजनीतिक विरोध होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए'! लेकिन वैचारिक पीड़ा से पीड़ित लोग देश और नेता में फर्क नहीं कर पा रहे हैं.

जब देश को अपमानित करने वाले विदेशी पत्रकारों और अखबारों को भारत से वैचारिक ऑक्सीजन मिलती है तो नॉर्वे में प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक कार्टून बनाया जाता है. ऐसा ही वैचारिक ऑक्सीजन पाकर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया था. जब भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, तब इस अमेरिकी अखबार ने एक कार्टून प्रकाशित किया था.

उस कार्टून में एक गरीब भारतीय किसान को अपनी गाय के साथ ‘एलीट स्पेस क्लब’ के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया गया था, जबकि अंदर सूट-बूट पहने पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि बैठे थे. बाद में इस नस्लभेदी और अपमानजनक प्रस्तुति पर अखबार को माफी मांगनी पड़ी थी.

साल 2023 में जब भारत की आबादी चीन से आगे निकल गई, तब जर्मनी की प्रसिद्ध मैगजीन ने एक कार्टून प्रकाशित किया था. इस कार्टून में एक तरफ चीन की आधुनिक बुलेट ट्रेन को दिखाया गया था, जबकि दूसरी तरफ भारत की एक पुरानी, अत्यधिक भीड़भाड़ वाली ट्रेन को दर्शाया गया था, जिसकी छतों पर लोग बैठे थे और उस पर तिरंगा लहरा रहा था.

अक्टूबर 2022 में स्पेन के एक अखबार ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि पर एक ग्राफ छापा था. लेकिन उस ग्राफ की लाइन को उन्होंने एक सपेरे की बीन की धुन पर नाचते हुए सांप के रूप में चित्रित किया था. इसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक नजरिए से देखने के बजाय पुराने पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के आधार पर आंकने की कोशिश माना गया.

पश्चिमी देशों के कुछ वर्गों के भीतर आज भी भारत और भारतीयों को लेकर कितनी गहरी पूर्वाग्रहपूर्ण सोच मौजूद है. जबकि विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इसके बावजूद कुछ लोग आज भी भारत को पुरानी रूढ़ छवियों और सांप-सपेरों वाले नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं.

जबकि सिलिकॉन वैली के तकनीकी और कॉर्पोरेट तंत्र को हम भारतीय ही चला रहे हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब..जिसका भी नाम ले लीजिए. इन कंपनियों के विकास में भारत के लोगों की प्रमुख भूमिका रही है. अमेरिकी राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है. अमेरिका के करीब 7 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय मूल के हैं. इसके बावजूद संकीर्ण सोच के वाहकों को लगता है कि भारत सांप-सपेरों का देश है. और हमारे देश में बैठे कुछ वैचारिक रूप से कुंठित लोग उसका समर्थन करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उन्हें भारत नहीं दिखता..सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं.

नरेंद्र मोदी को लेकर जैसी सोच नॉर्वे के अखबारों और पत्रकारों की है, वैसी ही सोच यहां के कुछ नेताओं में भी दिखाई देती है. नॉर्वे के अखबारों की तरह कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी न्यूनतम मर्यादा का पिंडदान कर दिया है. राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं. देश के गृहमंत्री के लिए भी आपत्तिजनक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं.

राहुल गांधी कह क्या रहे हैं? बीजेपी वालों से कहिएगा कि “आपके प्रधानमंत्री...”. प्रधानमंत्री आपके और उनके क्या होते हैं? प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं. वो सबके होते हैं.

पीएम मोदी राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं. इसलिए इस तरह की निम्नस्तरीय भाषा बोलने से राहुल गांधी को बचना चाहिए था. वो पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल या किसी भी मुद्दे पर सभ्य शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार या बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन सीधे प्रधानमंत्री का जिक्र कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता. यही कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक है.

मित्रों, बीजेपी का आक्रोशित होना स्वाभाविक है. प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया, वो किसी भी देशवासी को अच्छा नहीं लगेगा. दुर्भाग्य यह है कि ऐसा सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं कहा, बल्कि कांग्रेस के नेता बार-बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं. कभी “जेबकतरा”, कभी “चोर”, कभी “पनौती”, तो कभी “आतंकी” जैसे शब्द कहे जाते हैं.

इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया सम्मानित करती है. 27 से ज्यादा देश प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं. आज संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला. और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं.

इसलिए अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, तो वह देश का अपमान है. देश के 150 करोड़ लोगों का अपमान है. यह अपमान चाहे देश में रहने वाला कोई करे या विदेश में बैठा कोई अखबार या पत्रकार — उसका विरोध होना चाहिए.