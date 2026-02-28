Advertisement
जम्मू-कश्मीर में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा? चुनाव आयोग के दावे से बढ़ी हलचल

SIR in Jammu Kashmir: इस काम का मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट, गैर कानूनी और अयोग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना है. जम्मू-कश्मीर में ये काम कब से शुरू होगा, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Rajat Vohra|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:36 AM IST
जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) संजीव वर्मा ने ज़ी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अगर एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी गैर नागरिक ने गैर कानूनी तरीके से वोट बनवाया है तो उन्हें फिल्टर करके सूची से बाहर किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है. जम्मू कश्मीर में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है. इस प्रक्रिया में करीब 12 हजार कर्मचारी होंगे जिनमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक की तैनाती होगी. इसका मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट, गैर कानूनी और अयोग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना है.

आयोग का संदेश

राजनीतिक दलों की आशंकाओं पर CEO संजीव वर्मा ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, 'मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ना किसी का वोट गलत तरीके से शामिल होगा और ना ही गलत तरीके से डिलीट किया जाएगा. अगर किसी का वोट नहीं बनना चाहिए और फिर भी बना है तो वह 100 प्रतिशत डिलीट होगा, लेकिन पूरी तरह कानून और गाइडलाइंस के तहत. अगर किसी पार्टी को कोई सवाल या आपत्ति है तो वे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन SIR की प्रक्रिया हर हाल में तय नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी.

हजारों वोट कट सकते हैं...

CEO संजीव वर्मा ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी हजारों वोट कट सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'अगर हजारों वोट कटते हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. BLOs ने दिन-रात मेहनत करके गलत और डुप्लीकेट वोटर्स को चिन्हित किया हैं. जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह वोटर लिस्ट का सत्यापन यानी SIR का काम चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी.'

शिकायत का मौका मिलेगा

CEO ने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटता है तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा. चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे, और अगर हटे तो उसके पीछे स्पष्ट और कानूनी कारण हो.

संजीव वर्मा ने ये भी कहा कि SIR की तैयारी के दौरान सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ समीक्षा की गई थी, जिसमें गैर कानूनी मतदाताओं को चिन्हित कर फिल्टर करने की प्रक्रिया पहले भी की गई है और आगे भी जारी रहेगी. आयोग ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में SIR का मुख्य फोकस ‘क्वालिटी ऑफ वोटर लिस्ट’ पर होगा, ना कि ‘क्वांटिटी’ पर. पूरी प्रक्रिया संविधान और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत होगी.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

Jammu Kashmir

