हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- 'हम भी रोए थे', Article 370 को किया याद

Omar Abdullah on Kashmiri Muslims: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने शनिवार को साफ कहा है कि, आतंकी हमलों के बार पूरे समुदाय को एक जैसा नहीं देखना चाहिए. उन्होंने नई दिल्ली में हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में बोलते हुए कहा, 'कश्मीरी लोग दिल्ली में हुए हमले से उतने ही परेशान हैं जितना कि वे पहलगाम को लेकर थे'. उन्होंने जोर देते हुए कहा, सभी कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं और उनमें से सभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते. असल में आतंकवाद का समर्थन करने वाले बहुत ही कम संख्या में हैं.

दिल्ली हमले से हम भी आहत

CM अबदुल्ला ने साल 2025 को जम्मू-कश्मीर के लिए हर तरह से मुश्किल बताया. इस बारे में बात करते हए उन्होंने 2 हमलों का जिक्र किया. पहला पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और दिल्ली में लाल किले के पास हुआ बन धमाका जो जम्मू-कश्मीर में ही बनी एक साजिश का नतीजा था.

क्या था पहलगाम हमला?

उन्होंने कहा कि, ज्यादातर लोग वहीं हैं जिन्हें आपने बैसरन हमले के खिलाफ सड़कों पर देखा था. उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया जहां लोग मोमबत्तियां जलाकर विरोध कर रहे थे. उस हमले में पहलगाम में 24 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी. उन्होंने आगे कहा, ये वो लोग हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं और अलग-अलग जगहों पर ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं.

हमले ने तोड़ी जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था

उमर अबदुल्ला ने दुख जताया कि अप्रैल में हुए पहलगाम हमले ने केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था पहले भी मजबूत नहीं थी और दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं समस्या बढ़ा देती हैं. उन्होंने भारत के अंदर अलग-थलग करने की बढ़ती भावना पर भी बात की.

हरियाणा का दिया उदाहरण

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम अबदुल्ला ने हरियाणा का उदाहरण दिया. हालांकि, उन्होंने राज्य का नाम नहीं लिया जहां दिल्ली बम धमाके बाद सरकारी आदेश जारी हुआ था कि सभी विदेशी नागरिक और कश्मीरी अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में पंजरीकरण (Registration) कराएं. उन्होंने कहा कि, जब तक वे वहां के नेताओं के बात कर पाए तब तक नुकसान हो चुका था.

घरेलू आतंकवाद की वापसी

जब उमर अबदुल्ला से भारत में कथित तौर पर घरेलू आतंकवाद की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कभी खत्म ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा, यह कब चला गया? जो लोग हैरान हैं वहीं हैं जो सोचते थे कि यह खत्म हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि, संविधान में किए गए बदलाव जैसे Article 370 हटाना और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना आतंकवाद को खत्म करने के लिए काफी नहीं था. अबदुल्ला ने कहा, आपके पास ऐसी चुनी सरकार नहीं हो सकती जो सुरक्षा से जुड़े फैसलों से पूरी तरह अलग हो.