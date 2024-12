Allu Arjun Jail: 'अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं...', 'पुष्पा' को जेल पर मचा बवाल, BRS-YSRCP ने खोला मोर्चा

Allu Arjun 14 Days Jail: फिल्म पुष्पा-2 से सिनेमा जगत में तहलका मचाने वाले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को एक महिला की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया है. उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उनकी गिरफ्तारी पर अब सियासत भी तेज हो गई है. जगन मोहन रेड्डी की YSRCP और बीआरएस जैसी सियासी पार्टियों ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया है.

विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला

अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर YSRCP की नेता लक्ष्मी पार्वती ने कहा, 'अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी दर्दनाक है और इस पूरे मामले में चंद्रबाबू नायडू का हाथ है. अल्लू अर्जुन यह देखने गए थे कि फिल्म कैसी है. लेकिन यह सरकार की नाकामी है कि जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. अल्लू अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है. कंदुकुर, पुषकरम और राजमुंदरी में हुए हादसों के लिए कितनी बार चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके तेलंगाना में भी समर्थक हैं.'

वहीं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर भारतीय राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (KTR) भी उनके बचाव में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि 'यह शासकों की असुरक्षा की हद है.'

एक्स पर अपनी पोस्ट में केटीआर ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है लेकिन असल में गलती किसकी है? अल्लू अर्जुन के साथ किसी अपराधी की तरह पेश आना गलत है, वो भी उस चीज के लिए, जिसमें उनका कोई हाथ तक नहीं है. इज्जत और मानवीय बर्ताव की जगह हमेशा होती है. मैं सरकार के इस रवैया की निंदा करता हूं.

