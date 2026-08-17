'एनकाउंटर नहीं, 3 तमिलों की खुली हत्या', कर्नाटक में 'शिकारियों' को गोली मारे जाने पर भड़के जोसेफ विजय, कहा- निष्पक्ष जांच हो

Karnataka Poacher Encounter Case Latest Updates: कर्नाटक में अवैध शिकार करने पर जंगल में तीन शिकारियों की मुठभेड़ में मौत पर तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद पैदा हो गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तीनों शिकारियों को तमिल नागरिक बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की है. जोसेफ ने आरोप लगाया कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि खुली हत्या थी. उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताते हुए मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट लिखकर सीएम जोसेफ विजय ने लिखा, 'तीन तमिल नागरिकों एंथोनी सामी, जॉन रोज पीटर और कुमार को 15 अगस्त की तड़के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कर्नाटक वन विभाग के रेंजरों ने गोली मार दी. जिसमें तीनों की मौत हो गई. ये नागरिक कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहते थे. मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. कर्नाटक सरकार को पीड़ितों के परिवारों को हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए.'
जोसेफ विजय के इस बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे सुबह करीब 5 बजे इस एनकाउंटर की जानकारी मिली थी. वन विभाग के अधिकारियों ने आकर मुझे प्रत्यक्ष जानकारी दी. बताया कि शिकारियों की बंदूकें और जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग जब्त किए गए हैं. जबकि एक व्यक्ति भागने में सफल रहा. उन्होंने वहां मौजूद हमारे वन कर्मियों पर गोलियां चलाई थीं.'
शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि वे पहले ही इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुके हैं. साथ ही पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी काम चल रहा है. मुआवजे के विवरण को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है. वहीं, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, "गोली पैर पर लगनी चाहिए थी, लेकिन वह सीधे सीने पर मारी गई.
उन्होंने वन विभाग के आयुक्त पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करती है. अशोक ने कहा कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाना चाहिए.
बताते चलें कि 15 अगस्त को तड़के संदिग्ध शिकारी कथित तौर पर जंगली जीवों का शिकार करने के लिए जंगल में दाखिल हुए थे. सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. आरोप है कि फॉरेस्ट रेंजर्स को सामने देख शिकारियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब वन कर्मियों ने भी उन पर फायर किया.
इस गोलीबारी में तीन संदिग्ध शिकारी मारे गए. मारे गए शिकारियों की पहचान एंटोनी स्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. वन कर्मियों ने शिकारियों के पास से बंदूकों समेत कुछ दस्तावेज़ और अन्य सामग्रियां भी जब्त की. साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. चूंकि मारे गए शिकारी तमिलनाडु के थे, इसलिए इस पर अब सियासत शुरू हो गई है.