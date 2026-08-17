'एनकाउंटर नहीं, 3 तमिलों की खुली हत्या', कर्नाटक में 'शिकारियों' को गोली मारे जाने पर भड़के जोसेफ विजय, कहा- निष्पक्ष जांच हो

Karnataka Poacher Encounter Case Latest Updates: कर्नाटक में अवैध शिकार करने पर जंगल में तीन शिकारियों की मुठभेड़ में मौत पर तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद पैदा हो गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तीनों शिकारियों को तमिल नागरिक बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की है. जोसेफ ने आरोप लगाया कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि खुली हत्या थी. उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताते हुए मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है.