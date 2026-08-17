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'एनकाउंटर नहीं, 3 तमिलों की खुली हत्या', कर्नाटक में 'शिकारियों' को गोली मारे जाने पर भड़के जोसेफ विजय, कहा- निष्पक्ष जांच हो

Joseph Vijay on Karnataka Poacher Encounter: कर्नाटक में अवैध शिकार के लिए जंगल में घुसे 3 शिकारियों के एनकाउंटर पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि यह 'एनकाउंटर नहीं बल्कि 3 तमिलों की खुली हत्या' है. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और मारे गए शिकारियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 03:51 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:51 AM IST
'एनकाउंटर नहीं, 3 तमिलों की खुली हत्या', कर्नाटक में 'शिकारियों' को गोली मारे जाने पर भड़के जोसेफ विजय, कहा- निष्पक्ष जांच हो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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