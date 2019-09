दिल्ली में चालान के डर से कंडोम रखकर घूम रहे कैब ड्राइवर, पुलिस ने बताई नियम की सच्चाई

नई दिल्ली: दिल्ली में कैब ड्राइवर चालान के डर से फर्स्ट एड बॉक्स में कंडोम रखकर चल रहे हैं. कैब ड्राइवरों का कहना है कि कंडोम नहीं रखने से उनका चालान कट सकता है. वहीं दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) ताज हसन ने शनिवार को नियम की सच्चाई बताई.

समाचार एजेंसी एएनआई ने कई कैब ड्राईवर से बात की जिसमें उन्होंने दावा किया कि फर्स्ट एड किट्स में अन्य दवाओं के साथ कंडोम लेकर चलना होता है. अगर फर्स्ट एड किट में कंडोम नहीं मिलता है तो पुलिस चालान काट देती है. कैब ड्राइवर कमलेश ने दावा किया, "हमने कभी भी कैब में कंडोम रखने का कारण पुलिस से नहीं पूछा लेकिन अगर फर्स्ट एड किट्स में यह नहीं मिलता तो चालान कट जाता है."

एक अन्य कैब ड्राइवर रमेश कुमार ने दावा किया कि उसका एक बार चालान इसी सिलसिले में कट चुका है लेकिन दिल्ली में नहीं." रमेश कुमार ने कहा, "मुझे याद है कि जयपुर में एक पुलिसकर्मी ने मेरे फर्स्ट एड किट में कंडोम नहीं मिलने पर मेरी गाड़ी का चालान काटा था. एक अन्य कैब ड्राइवर अजय ने कहा, "मैं फर्स्ट एड किट्स में कंडोम रखता हूं, यह कंडोम कुछ समय के लिए रिसाव को रोक सकता है. हालांकि चेकिंग के दौरान कभी किसी ने मुझसे इसे दिखाने के लिए नहीं कहा."

Cab drivers in Delhi say they've been carrying condoms, besides other medicines, in their first aid kits as they're penalised by police if found without condoms in their first aid kits. Say "We've never asked reason but we get challans if found without condoms in first aid kits." pic.twitter.com/IPTzHJQ8ip

