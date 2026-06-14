स्कूलों में सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का कहना है कि पीला रंग महज सुंदरता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और विज्ञान का मेल होता है.यही वजह है कि स्कूलों की बसों का रंग पीला ही रखा जाता है. लिहाजा आप अगली बार जब भी सड़क पर पीली बस देखें इस रंग के पीछे का राज भी याद कर लें. यह रंग ही उन्हें रोजाना घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.