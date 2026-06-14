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ना लाल, ना नीली… दुनिया की हर स्कूल बस पीली ही क्यों होती है? क्या है इस रंग के पीछे का राज, जो बचाता आपके बच्चों की जान

Why School Buses are Yellow: आपने कभी सोचा है कि भारत समेत दुनिया में स्कूल बसों का रंग पीला ही क्यों होता है. वे कभी लाल या नीली क्यों नहीं होती? आखिर इस रंग का राज क्या है? यह रंग दुनिया के करोड़ों बच्चों की जान कैसे बचा रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 04:33 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:35 AM IST
ना लाल, ना नीली… दुनिया की हर स्कूल बस पीली ही क्यों होती है? क्या है इस रंग के पीछे का राज, जो बचाता आपके बच्चों की जान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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