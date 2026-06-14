Secret Behind Yellow Color of School Buses: क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल की बसें ज़्यादातर पीली ही क्यों होती हैं? ना लाल, ना नीली और न ही किसी और रंग वाली. इस रंग के पीछे कोई फैशन नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छिपा है. जिसके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा. आइए जानते हैं कि वह रहस्य क्या है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, पीला रंग इंसानी आंखों को सबसे जल्दी दिखता है. यह सुबह की धुंध, बारिश या कम रोशनी में भी साफ नज़र आता है. इसी वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन दूर से ही स्कूल बस को पहचान लेते हैं. यह बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी होता है.
पीला रंग चेतावनी देने वाला रंग माना जाता है. जैसे ट्रैफिक सिग्नल में 'पीला' रुकने की तैयारी का संकेत देता है. जब सड़क पर कोई पीली बस दिखाई देती है, तो ड्राइवर अपने आप सावधान हो जाते हैं. इससे हादसों की संभावना कम हो जाती है. यानी यह रंग बच्चों के लिए एक 'चलती-फिरती सेफ्टी अलर्ट' की तरह काम करता है.
लाल रंग भी ध्यान खींचता है, लेकिन यह खतरे या रुकने का संकेत माना जाता है. नीला और हरा रंग दूर से जल्दी नहीं दिखते, खासकर कोहरे या बारिश में. इसलिए वैज्ञानिकों और परिवहन विभागों ने स्कूल बसों के लिए 'पीला' रंग ही तय किया. यह दिखाई देने और सुरक्षा, दोनों में नंबर वन साबित हुआ है.
स्कूली बसों को पीला रंग देने की शुरुआत 1939 में अमेरिका से हुई थी. तब से यह नियम लगभग पूरी दुनिया में अपनाया गया. आज भारत समेत कई देशों में स्कूली बसों के लिए 'सुनहरा पीला' रंग अनिवार्य है. इसे 'नेशनल स्कूल बस ग्लो येलो' कहा जाता है.
भारत में सड़क परिवहन विभाग के अनुसार, स्कूल बसों को पीला रंग होना जरूरी है. साथ ही बस के आगे और पीछे 'SCHOOL BUS' लिखा होना चाहिए. खिड़कियों पर ग्रिल लगाना, स्पीड गवर्नर और फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी अनिवार्य है. इन सभी नियमों का मकसद बच्चों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
स्कूलों में सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का कहना है कि पीला रंग महज सुंदरता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और विज्ञान का मेल होता है.यही वजह है कि स्कूलों की बसों का रंग पीला ही रखा जाता है. लिहाजा आप अगली बार जब भी सड़क पर पीली बस देखें इस रंग के पीछे का राज भी याद कर लें. यह रंग ही उन्हें रोजाना घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.