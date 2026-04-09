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Hindi Newsदेशपाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं, इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान

'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान

ईरान और अमेरिका के बीच हो हफ्ते का सीजफायर हुआ है. अब इस पूरे मसले पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 'महाबैठक' होने जा रही है. इस बीच भारत में इजरायल के राजदूत रेवेन अजार ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:45 PM IST
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'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान

US-Iran War Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर बात बनी है. अब दोनों देशों के बीच स्थायी युद्धविराम और शर्तों पर शुक्रवार को पाकिस्तान में महाबैठक होने जा रही है. ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं. इस बीच इजरायल का कहना है कि पाकिस्तान पर किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है. 

दरअसल, भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने एक भारतीय मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि हम पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते हैं. अमेरिका भी उन्हें ज्यादा भरोसे का नहीं मानता है. पाकिस्तान की भूमिका इस सीजफायर में केवल मध्यस्थता की है, उससे अधिक की बिल्कुल नहीं है. 

ईरान-US की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान 

गौरतलब है कि शुक्रवार (10 अप्रैल) को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम पर उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है. दोनों देश दो हफ्ते के नाजुक युद्धविराम को मजबूत करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं. रेवेन अजार की ओर से कहा गया कि इजरायल की उम्मीदें अमेरिका पर टिकी हैं. उनका कहना है कि अमेरिका इन दो हफ्तों का इस्तेमाल क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए करेगा.

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पाकिस्तान पर उठ रहे सवाल 

पाकिस्तान के ईरान के साथ युद्धविराम कराने की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान खुद को शांतिदूत बताने की कोशिश में लगा है, लेकिन वास्तव में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वह ईरान को अस्थायी युद्धविराम के लिए मनाए. कुछ रिपोर्ट्स में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई निष्पक्ष मध्यस्थ है या नहीं. 

(यह भी पढ़ें: Video: ये इंडिया नहीं, नेपाल है...टूरिस्ट के ऊपर किस बात पर खफा हुआ युवक? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस)

पहले भी इजरायल ने पाकिस्तान को लेकर जताई थी चिंता 

गौरतलब है कि इससे पहले इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई थी. रूवेन ने कहा था कि गाजा में पाकिस्तानी सेना को स्थिरता बल के रूप में भेजने से इजरायल सहज नहीं है. साथ ही हमास और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के बीच बढ़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त की थी. 

(यह भी पढ़ें: ट्रंप ने ईरान की 10 मांगों को ‘कूड़ेदान’ में फेंक दिया, व्हाइट हाउस बयान से मची हलचल)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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