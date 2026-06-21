'उद्धव ठाकरे से गिला नहीं...', UBT के सांसद शिंदे की रियल शिवसेना में शामिल, आखिरकार हुई पुष्टि

Rebel Sena UBT MP confirms crossover to Shinde Sena: महाराष्ट्र में उद्धव सेना यानी एसएस (यूबीटी) के सांसदों के पाला बदलने की आखिरकार पुष्टि हो गई है. उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की रियल शिवसेना में शामिल हुए यूबीटी के सांसदों ने रविवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, 'उन्हे उद्धव ठाकरे से कोई गिला-शिकवा नहीं है. उद्धव ठाकरे से आज भी किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है. लेकिन उन सांसदों ने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह भी सामने आई है.
यूबीटी के सांसदों ने अपनी रुखसती के फैसले का ठीकरा उन नेताओं के ऊपर फोड़ा जो लंबे समय से आए दिन मीडिया में पार्टी के कई सांसदों के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे. ऐसा करने वाले कुछ नेताओं की व्यक्तिगत तीखी टिप्पणियों से आहत यूबीटी यानी बागी सेना (UBT) के 6 सांसदों ने शिंदे की शिव सेना में शामिल होने की पुष्टि कर दी है.
यूबीटी के एक बागी सांसद नागेश पाटिल ने कहा कि पार्टी के भीतर कुछ नेता आए दिन उन सबको लेकर अनर्गल प्रलाप करते हुए ओछी बयानबाजी कर रहे थे. उनकी व्यक्तिगत आक्षेप और टिप्पणियों से नाराज होकर उन्होंने उद्धव सेना यूबीटी का साथ छोड़कर एकनाश शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया.
शिवसेना (UBT) के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर ने रविवार को पुष्टि की कि वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपने फैसले की वजह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास फंड की कमी और विपक्ष में रहने के नुकसान का हवाला दिया.
'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर अटकलें शुरू होने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए हिंगोली के सांसद ने कहा कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है और वे बस उद्धव सेना (यूबीटी) से शिवसेना में चले गए हैं.
नागेश पाटिल अष्टिकर ने ये भी कहा, 'मैं कहीं नहीं गया हूं. मैं शिवसेना में था और अभी भी शिवसेना में हूं. मैंने कभी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी और भविष्य में भी नहीं छोड़ूंगा. मैं शिवसेना में था और शिवसेना में ही रहूंगा. भाइयों, चिंता न करें, मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा. हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग गुस्से में असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया ऐसी भाषा न बोलें. अपना गुस्सा संवैधानिक तरीके से ज़ाहिर करें. अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो आपको ज़रूर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन असंवैधानिक बातें न कहें. क्योंकि एक बार जब किसी का दिल टूट जाता है, तो वह आसानी से नहीं जुड़ता. शब्द हथियारों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं. एक बार कही गई बात को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही उसकी भरपाई की जा सकती है.'
Nanded, Maharashtra: Rebel Shiv Sena (UBT) MP Nagesh Patil Ashtikar says, "... There are many kinds of discussions going on. First of all, let me make it clear that I am not upset with anyone. Secondly, Uddhav Thackeray gave me a lot of love. Apart from that, Sanjay Raut and… pic.twitter.com/arJa15M9pM
— IANS (@ians_india) June 21, 2026
'ऑपरेशन टाइगर' को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली असली शिवसेना का एक पॉलिटिकल कदम कहा जा रहा है. इसे ये नाम उद्धवसेना (UBT) के सांसदों के अपनी निष्ठा बदलने की खबरों के बीच दिया गया. सेना (UBT) के 9 सांसद थे, उनमें से 6 बागी हैं. छह में से एक मुंबई में और एक पुणे में है. सूत्रों ने बताया कि उनमें से दो चेन्नई से और बाकी कोलकाता से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे.