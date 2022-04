MP: 3 बच्चे पैदा करने पर 989 टीचर्स को मिला नोटिस, जा सकती है नौकरी

Teachers Got Notice For Three Children: मध्य प्रदेश में नियम है कि सरकारी कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं. अभी तक सिर्फ 189 टीचर्स ने नोटिस का जवाब दिया है. इन सभी टीचर्स की नौकरी खतरे में बताई जा रही है.