झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना

Election Comission: चुनाव आयोग की ओर से झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर इन 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में खाली पड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है. इन तीनों विधानसभा की सीटें हाल ही में खाली हुई थीं, जिन्हें भरने के लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनावी प्रक्रिया की तारीखें तय की गई हैं. 16 नवंबर 2025 तक यह उपचुनाव पूरा कर लिया जाएगा.

उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

झारखंड की 45-घाटशिला (ST) विधानसभा सीट, जो राम दास सोरेन के निधन के कारण 15 अगस्त 2025 को खाली हुई थी पर उपचुनाव होने जा रहा है. चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 16 नवंबर तक नया विधायक चुना जाएगा. निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर 2025 को नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी. 22 अक्टूबर 2025 को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर 2025 तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे. 11 नवंबर को मतदान होगा. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें- बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक होगा नामांकन?

मिजोरम की 2-डांपा (ST) विधानसभा सीट भी खाली हुई थी, जब लालरिंतलुआंगा सैलो का निधन 21 जुलाई, 2025 को हुआ. यहां भी उपचुनाव 16 नवंबर 2025 तक पूरा होना है. यहां नामांकन 21 अक्टूबर 2025 तक जमा करने होंगे. 22 अक्टूबर 2025 को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर 2025 तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 11 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. जम्मू-कश्मीर के नागरोटा विधानसभा क्षेत्र की 77 नंबर की सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण 31 अक्टूबर 2024 को खाली हुई थीय यहां भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 कैंडिडेट्स को मिला मौका

नामांकन की अंतिम तारीख

यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है. 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की अनुमति रहेगी. मतदान की तारीख 11 नवंबर तय की गई है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. इन तीनों उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत होगी. सभी चुनाव विधि और नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे. (इनपुट- IANS)

FAQ

किन 3 राज्यों में होगा उपचुनाव?

झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में होगा उपचुनाव.

उपचुनाव कब तक पूरा होगा?

उपचुनाव 16 नवंबर 2025 तक पूरा होगा.