भारत में अंगदान की शपथ में महाराष्ट्र सबसे आगे, डिजिटल रजिस्ट्री में दिल्ली की हालत फिसड्डी होने की वजह पता चली

Organ-donation pledge: कलियुग में दान की बड़ी महिमा है. दान करने से कल्याण होता है. कोई अन्नदान को महादान बताता है तो कोई रक्तदान को जीवन दान बताकर ब्ल्ड डोनेट करता है. आजकल देहदान या अंगदान को भी महादान माना जाता हैं. अनाथ और बेसहारा लोगों के साथ बुजुर्गों, पशु-पक्षियों, जीव जंतुओं की मदद के उद्देश्य से दिया जाने वाले दान भी श्रेष्ठ होता है. इस बीच अंगदान को लेकर आई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

'महाराष्ट्र आगे दिल्ली फिसड्डी'

भारत की डिजिटल अंगदान रजिस्ट्री के हालिया डाटा में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. साल 2023 से शुरू हुई एक कवायद के बाद से देशभर में साढ़े चार लाख से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली है. लेकिन अंगदान के ये आंकड़े राज्यवार एक चौंकाने वाले अंतर की ओर इशारा करते हैं. कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान के काम को आगे बढ़ा रहे हैं जबकि अन्य प्रदेश अभी बहुत पीछे हैं.

'नोट्टो के आंकड़े'

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation) यानी NOTTO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र 1,11,815 डिजिटल प्रतिज्ञाओं के साथ देश में टॉप पर है. दूसरे नंबर पर राजस्थान (91,043) और तीसरा नंबर कर्नाटक (52,304) का है, जो यहां के लोगों की अंगदान को लेकर दागरूकता को दिखाता है.

दिल्ली वाले क्यों पीछे?

दिल्ली देश का सबसे प्रमुख मेडिकल हब होने के नाते जहां एम्स है. दिल्ली के कई अन्य सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दुनियाभर में मशहूर हैं. ऐसी मेडिकल सुविधाओं वाली दिल्ली से महज 5,506 लोगों द्वारा अंगदान की शपथ लेना ये बताता है कि यहां के लोग अंगदान के लिए अन्य राज्यों की तुलना में कुछ कम जागरूक है. डाटा के मुताबिक अंगदान की शपथ लेने के मामले में दिल्ली 15वें स्थान पर है.

दिल्ली के इस मुहिम में पिछ़डने की एक बड़ी वजह अंगदान की शपथ की प्रकिया का 'आधार' कार्ड वाली पहचान से जुड़ा होना है. NOTTO के डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक, 'दिल्ली के निवासियों का एक बड़ा हिस्सा यूपी, हरियाणा और अन्य राज्यों से आता है. अंगदान का संकल्प दिल्ली में लिया गया हो लेकिन अगर आधार कार्ड का पता नहीं बदला है तो उसकी एंट्री एड्रेस में दर्ज राज्य की सूची में स्वतः जुड़ जाती है.'

अन्य अग्रणी राज्यों में गुजरात (41,400), मध्य प्रदेश (24,215), तेलंगाना (16,132), तमिलनाडु (14,522), उत्तर प्रदेश (14,020), आंध्र प्रदेश (9,919) और केरल (9,792) सूची में शामिल हैं.