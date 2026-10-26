/अब पंजाब के हर गांव तक पहुंचेगी बस! भगवंत मान ने चला बड़ा दांव, 100 नई मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी

आज यहां 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रत्येक गांव को शहरों से जोड़ने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह नहरी पानी हर खेत तक पहुंचाया गया है, उसी तरह पंजाब के हर गांव तक बसें पहुंचाई जाएंगी. गांवों से शहरों तक जाने वाली बस सेवाएं बंद करने के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये नई बसें ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेंगी, दैनिक आवागमन को आसान बनाएंगी तथा शिक्षा, रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार करेंगी.