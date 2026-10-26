Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अब पंजाब के हर गांव तक पहुंचेगी बस! भगवंत मान ने चला बड़ा दांव, 100 नई मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी

अब पंजाब के हर गांव तक पहुंचेगी बस! भगवंत मान ने चला बड़ा दांव, 100 नई मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाई. ये बसें गांवों को शहरों से जोड़ेंगी. इससे ग्रामीण परिवहन मजबूत होगा और करीब 150 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. अगले महीने 309 बड़ी बसें भी शामिल होंगी.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 09:01 PM IST
अब पंजाब के हर गांव तक पहुंचेगी बस! भगवंत मान ने चला बड़ा दांव, 100 नई मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
द्वारका में गैस सिलेंडर चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, चार सिलेंडर और इलेक्ट्रिक स्कूटी
2
3
4
5