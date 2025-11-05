Advertisement
DNA: चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे, सिंदूर 2.0 के लिए चल रही तैयारी

India Pakistan News: अपने दुश्मनों से निपटने के लिए नया भारत सोचे-समझे तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है. अगर अब इन दोनों देशों में से किसी ने भी हिमाकत की तो जंग में अब 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:34 PM IST
India China News: भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिर्फ मित्र देशों के साथ सहयोग ही नहीं किया जा रहा बल्कि भारत अपने बलबूते भी हथियारों की दुनिया की उन मंजिलों को छूने की तरफ बढ़ रहा है. जिन पर अब तक सिर्फ कथित सुपर पावर्स का एकाधिकार था. हम आपके सामने भारत के इसी भगीरथ प्रयास का का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी DRDO से जुड़ी यह बड़ी खबर ध्यान से पढ़नी चाहिए.

भारत करने जा रहा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण

असल में DRDO जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है. ये मिसाइल टेस्ट DRDO के 'प्रोजेक्ट विष्णु' के तहत किया जाएगा. जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर होगी और इस मिसाइल की गति 8 मैक यानी आवाज से 8 गुना ज्यादा होगी. इस मिसाइल पर पारंपरिक विस्फोटक के साथ ही साथ 1 हजार किलोग्राम तक का एटमी विस्फोटक भी फिट किया जा सकेगा. इस मिसाइल के इंजन का टेस्ट पूरा हो चुका है और अब मिसाइल के परीक्षण की तैयारी की जा रही है.

1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब साफ है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के किसी भी सैन्य या आतंकी अड्डे को निशाना बना जा सकेगा. इस मिसाइल टेस्ट पर पाकिस्तानियों की भी नजर होगी क्योंकि जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस को नहीं रोक पाई थी. वो एयर डिफेंस हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे रोक लेगा. हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ ही साथ भारत एक और सामरिक क्षमता को जल्द हासिल करने जा रहा है. अब हम आपको इस शाहकार के बारे में बताने जा रहे हैं.

'अभिमन्यु' से लैस होगी भारतीय नौसेना

भारतीय नेवी को जल्द ही 'अभिमन्यु' ड्रोन से लैस किया जाएगा. वर्ष 2026 तक अभिमन्यु ड्रोन भारतीय नेवी में कमीशन हो जाएगा. हम आपको बता दें कि अभिमन्यु एक ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट जैसी भूमिका निभाता है. यानी आसमानी युद्ध में किसी फाइटर पायलट की दूसरे पायलट की तरह मदद कर सकता है. जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के टारगेट पर बमबारी भी कर सकता है. फिलहाल इस ड्रोन या यूं कहें कि फाइटर जेट के ट्रायल चल रहे हैं, जिनके पूरा होते ही इस ड्रोन को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा.  

यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तक सिर्फ दुनिया के सिर्फ 6  देशों के पास ऐसे टेस्टिड ड्रोन हैं. ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया. जैसे ही भारतीय नेवी के झंडे तले अभिमन्यु उड़ान भरेगा तो भारत भी इस इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा. हाइपरसोनिक मिसाइल और कॉम्बेट ड्रोन जैसी क्षमताओं की तरफ आगे बढ़ना बताता है कि ना सिर्फ सामरिक शक्ति बल्कि सामरिक तकनीक के क्षेत्र में भी भारत तेजी से विकसित हो रहा है.

लगातार ड्रोन युद्धाभ्यास कर रही सेना

भारतीय नेवी के साथ ही साथ भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है. पिछले कुछ महीनों में भारतीय सेना ने कई बड़े ड्रोन युद्धाभ्यासों को अंजाम दिया है. इन अभ्यासों में निगरानी करने वाले ड्रोंस से लेकर लंबी दूरी के सुसाइड ड्रोंस शामिल किए गए हैं. 

सेना के बड़ी वॉर एक्सरसाइज में से एक ऑपरेशन त्रिशूल में भी भारतीय सेना ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को परखा है. भारतीय सैनिकों को ड्रोन वॉरफेयर में पारंगत बनाने के लिए थलसेना ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरु किया है. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को नाम दिया गया है...AN EAGLE ON EVERY HAND...यानी हर हाथ पर एक बाज़. यहां HAND का मतलब है सैनिक और EAGLE का मतलब है ड्रोन.

हर सैनिक के हाथ में होगा ड्रोन

अब हम आपको भारतीय सेना से जुड़ी  ड्रोन डॉक्ट्रिन यानी EAGLE ON EVERY HAND से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. इस अभियान का पहला मकसद है हर सैनिक तक ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग पहुंचाना. चाहे फिर वो कोई अफसर हो या जवान, सबको अपने हथियारों की तरह ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. 

इस डॉक्ट्रिन का दूसरा बड़ा मकसद है जरूरत के हिसाब से ड्रोंस का एकीकरण. इसका मतलब है सेना की कोई भी यूनिट हालात के मुताबिक निगरानी या अटैक ड्रोंस का कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर पाए. इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में भारत में ही ड्रोंस का निर्माण भी शामिल है ताकि भविष्य के युद्ध के हथियार यानी ड्रोंस के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े. सीधे शब्दों में कहें तो ड्रोंस के क्षेत्र में भारतीय सेना अग्रणी और आत्मनिर्भर दोनों बनना चाहती है.

चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल रही सेना

किसी भी सेना के लिए ये जरूरी है कि वो वक्त और चुनौतियों के हिसाब से खुद में बदलाव करे. आधुनिकीकरण के इसी रास्ते पर भारतीय सेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी आधुनिकीकरण को लेकर फ्रांस के शासक और सैन्य इतिहास के महान सेनापतियों में गिने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को एक सबक दिया था.

नेपोलियन हमेशा कहता था कि एक सेना के लिए पिछले युद्धों की रणनीति और परिणामों को पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है. यही वो तरीका है जिसके जरिए सेना अपनी खामियों को दूर कर सकती है. खुद को आधुनिक बना सकती है और शत्रु पर प्रहार करने के घातक तरीकों को ईजाद कर सकती है.

