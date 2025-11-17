Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग

Nowgam Blast: नौगाम विस्फोट पर श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने पारदर्शी जांच की मांग की और थाना परिसर में हुई गंभीर चूकों पर सवाल उठाया. आगा ने जोर देकर कहा कि संवेदनशील सामग्री को थाने के अंदर इस तरह से संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए जिससे जान को खतरा हो, जवाबदेही होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और अगर यह वास्तव में एक आकस्मिक विस्फोट था, तो इसकी पूरी जांच के जंरिए पुष्टि होनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए. रूहुल्लाह ने कहा कि ऐसी घटनाएं ऐसे सवाल खड़े करती हैं जो सीधे तौर पर उपराज्यपाल, जो जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की देखरेख करते हैं, से संबंधित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली और पहलगाम की पिछली घटनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका ध्यान राजनीति के बजाय न्याय पर था. प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने का मतलब होगा कि घटना की सही परिस्थितियों का पता लगाया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

बता दें कि नौगाम में हाल ही में हुए विस्फोट के शुरुआती संकेतों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि आकस्मिक विस्फोट था. पुलिस और फोरेंसिक टीम के अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट जब्त विस्फोटक सामग्री के फोरेंसिक परीक्षण के दौरान हुआ था. प्रारंभिक जांच में संदेह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटोफेनोन के तरल मिश्रण, या अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आने से विस्फोटक सक्रिय हो गया. विस्फोट के समय पुलिस स्टेशन में रखा गया विस्फोटक सामग्री का जखीरा, जिसमें लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था, सक्रिय हुआ. ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से बरामद किए गए थे. यह खेप जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान जब्त की गई थी.

विस्फोट में गई थी 9 लोगों जान

विस्फोट में नौ लोग मारे गए, जिनमें राज्य जांच एजेंसी (SIA) का एक अधिकारी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के तीन कर्मचारी, दो फोटोग्राफर, दो राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने विस्फोट की आकस्मिक प्रकृति की पुष्टि की और किसी भी आतंकवादी पहलू को खारिज किया. उन्होंने अटकलों से बचने और जांच का इंतजार करने का आग्रह किया. बता दें, विस्फोट के सटीक कारणों की अभी भी जांच जारी है. केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की बम निरोधक टीम की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है. जांच जारी रहने तक एफएसएल टीमों ने घटनास्थल को सील कर दिया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है और घायलों के चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की घोषणा की है.