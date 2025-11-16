Advertisement
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, थोड़ी देर बाद ही नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में दर्जी की हुई मौत

Nowgam police station blast: बेटी ने पारे से कहा 'पापा आप मत जाइए' लेकिन पारे ने कहा कि उसको जाकर पुलिस स्टेशन का काम पूरा करना है. काम खत्म होने के बाद वो वापस आ जाएगा लेकिन पारे के ये शब्द आखिरी थे. उनके परिवार को नहीं पता था कि पारे वापस नहीं आएंगे.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:18 AM IST
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार की रात को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में 57 वर्षीय दर्जी की मौत हो गई. ब्लास्ट श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में उस वक्त हुआ जब फोरेंसिक टीम हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटकों के नमूने ले रही थी, जिसके लिए पुलिस ने मोहम्मद शफी पारे नाम के दर्जी को विस्फोटकों के पैकेट को सिलने के लिए थाने पर बुलाया था.

बेटी ने रोकना चाहा
पारे के चचरे भाई ने बताया कि पुलिस उसको कल सुबह ले गई थी, जिसके बाद वो बीच में बस एक बार नमाज पढ़ने के लिए आया था. पारे के भाई ने यह भी बताया कि कल रात को वो 9 बजे खाने के लिए घर पर आया था तो उनकी बेटी ने ज्यादा ठंड बताते हुए उनसे रुकने की अपील की थी. बेटी ने पारे से कहा 'पापा आप मत जाइए' लेकिन पारे ने कहा कि उसको जाकर पुलिस स्टेशन का काम पूरा करना है. काम खत्म होने के बाद वो वापस आ जाएगा लेकिन पारे के ये शब्द आखिरी थे. उनके परिवार को नहीं पता था कि पारे वापस नहीं आएंगे.

पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट

इसके कुछ देर के बाद रात को तेज धमाका सुनाई दिया तो पारे के भाई पुलिस स्टेशन की तरफ भागे लेकिन पुलिस स्टेशन मलबे में तब्दील हो चुका था और लाशें इधर-उधर पड़ी थी.जिसके बाद पारे के भाई ने उसकी घंटों तक तलाश की और आखिर में अस्पताल में उसका शव उसे मिला. पारे के परिवार के बारे में सोचकर उनके भाई ने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया क्योंकि, उसे लगा की पारे का परिवार इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. पारे अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था और उसके तीन बच्चे हैं. पारे के रिश्तेदार ने बताया कि अगर वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में नहीं होते तो उनके परिवार को कमाई के लिए चिंता करने की जरुरत नहीं होती.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं.

Nowgam Police Station Blast

