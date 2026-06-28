/पासपोर्ट विवाद के बीच बड़ा खुलासा, RTI के लिए NRI को माना गया भारतीय नागरिक

इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक सफाई जारी की जिसमें कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट को "कभी भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना गया है" यह स्थिति न तो नई है और न ही हाल ही में अपनाई गई है. सरकार ने ये सफाई विदेश मंत्रालय (MEA) के मीडिया ब्रीफिंग की बाद आई थी. जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक "ट्रैवल डॉक्यूमेंट" है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए.