/पासपोर्ट विवाद के बीच बड़ा खुलासा, RTI के लिए NRI को माना गया भारतीय नागरिक

NRI: देशभर में पासपोर्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. इसी दौरान यह भी तय किया गया कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून का फायदा विदेश में रहने वाले किन लोगों को मिलेगा. 2010 में RTI एक्ट का फायदा कौन उठा सकता है, ये बात भी सामने आई है.
इसे लेकर साल 2010 में विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA)के बातचीत हुई थी, जिसमें ये सहमति बनी थी तकि विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक (NRI) को RTI कानून के तहत भारतीय नागरिक माना जाएगा और वे सूचना मांग सकते हैं. लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) को इस दायरे से बाहर रखा गया. यानी OCI और PIO कार्डधारक RTI के तहत जानकारी नहीं मांग सकते हैं.
उस दौरान अमेरिका में रहने वाले NRIs ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में लिखा गया था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की अपने वोट का इस्तेमाल करने और भारत के शासन में अपनी आवाज उठाने की जायज इच्छा को पहचाना जा सके.
हालांकि, MEA ने साफ कहा कि RTI एक्ट में “नागरिक” का मतलब सिर्फ वे लोग हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है (NRIs), इसमें OCI और PIO इसमें शामिल नहीं हैं. इसके बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने भी MEA की इस राय को मंजूरी दे दी थी और आखिर में यही तय हुआ था कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले विदेशी भारतीय (NRIs) ही RTI एक्ट के तहत जानकारी मांग सकते हैं.
इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक सफाई जारी की जिसमें कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट को "कभी भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना गया है" यह स्थिति न तो नई है और न ही हाल ही में अपनाई गई है. सरकार ने ये सफाई विदेश मंत्रालय (MEA) के मीडिया ब्रीफिंग की बाद आई थी. जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक "ट्रैवल डॉक्यूमेंट" है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए.