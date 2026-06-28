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पासपोर्ट विवाद के बीच बड़ा खुलासा, RTI के लिए NRI को माना गया भारतीय नागरिक

Passport Dispute: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है. इस दौरान सूचना का अधिकार (RTI) कानून का फायदा विदेश रहने वाले किन लोगों को मिलेगा, इसकी भी चर्चा हुई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:43 AM IST
पासपोर्ट विवाद के बीच बड़ा खुलासा, RTI के लिए NRI को माना गया भारतीय नागरिक

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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