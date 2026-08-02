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'आजादी सिर्फ मनमर्जी नहीं...', NSA अजीत डोभाल ने युवाओं को क्यों दिलाई तिलक की याद?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी केवल मनमर्जी करने का अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी प्रतीक है. उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के विचारों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और नागरिक दायित्व का संदेश दिया. पढ़ें डोभाल के संबोधन की प्रमुख बातें और इसका महत्व.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 02, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:00 PM IST
'आजादी सिर्फ मनमर्जी नहीं...', NSA अजीत डोभाल ने युवाओं को क्यों दिलाई तिलक की याद?
Image Credit: Ajit Doval File Photo (&#039;आजादी सिर्फ मनमर्जी नहीं...&#039;, NSA अजीत डोभाल ने युवाओं को क्यों दिलाई तिलक की याद?)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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