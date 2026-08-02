'आजादी सिर्फ मनमर्जी नहीं...', NSA अजीत डोभाल ने युवाओं को क्यों दिलाई तिलक की याद?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने शनिवार को युवाओं से देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की अपील की. उन्होंने कहा कि आजादी का अर्थ केवल अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी करने की छूट नहीं है, बल्कि इसका सही मतलब राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखना और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना है.
पुणे में आयोजित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह में बोलते हुए डोभाल ने कहा कि आज की पीढ़ी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए योगदान से सीख लेनी चाहिए.
अपने संबोधन में डोभाल ने कहा कि लोकमान्य तिलक जिस दौर में रहे, उस समय देश गुलामी, भय और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था. उस समय की चुनौतियों को आज की पीढ़ी पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि तिलक के व्यक्तित्व और उनके विचारों को समझने के लिए उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है. तभी यह एहसास होगा कि उन्होंने किन मुश्किल हालात में देश के लिए संघर्ष किया.
डोभाल ने कहा कि आज के कई युवाओं को लगता है कि भारत हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज दिखाई देता है. इसी वजह से कुछ लोग आजादी का मतलब केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक अर्थ इससे कहीं व्यापक है. उन्होंने कहा कि सच्ची आजादी वह है जिसमें व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे.
NSA ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक, खासकर युवाओं को लोकमान्य तिलक के विचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि तिलक का भारत को लेकर जो सपना था और राष्ट्र निर्माण के प्रति जो समर्पण था, वही आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए.
अपने भाषण के दौरान डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश के विकास में योगदान दें. उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा अवसर बहुत कम आता है, जब देश तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति में हो. ऐसे समय में युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे और अपने निजी स्वार्थों को पीछे छोड़कर देश के भविष्य को मजबूत बनाने में भूमिका निभाएंगे. डोभाल ने विश्वास जताया कि यदि युवा इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो भारत इतिहास का एक नया अध्याय लिख सकता है.
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया. इस अवसर पर शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्भीक राष्ट्रवादी विचारों और अजित डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका के बीच समानता का उल्लेख करते हुए उनके योगदान की सराहना की.