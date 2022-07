Ajit Doval: धर्म के नाम पर कुछ लोग बिगाड़ रहे देश का माहौल, NSA डोभाल का बड़ा बयान

NSA Ajit Doval s big statement: देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश की शांति से खिलवाड़ कर रहे शरारती तत्वों को लेकर आज शनिवार को बड़ा बयान दिया है.उन्होंने धर्म और विचारधारा के नाम पर सद्भाव बिगाड़ने और अशांति पैदा करने की साजिश रचने वाली ताकतों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है. डोभाल ने दिल्ली में अखिल भारतीय सूफी सज्जादनाशिन परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की. इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रमुखों ने चर्चा की और शांति और एकता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया.

देश में अशांति फैलाने की साजिश

डोभाल ने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत की प्रगति को बाधित कर रहा है. वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं और यह पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और देश के बाहर भी फैल रहा है.

There's an atmosphere of conflict in the world, if we have to tackle that atmosphere, it's important to maintain the unity of the country together. The way India is progressing will benefit people from all religions: NSA Ajit Doval in Delhi pic.twitter.com/RTCDo6LIFq

— ANI (@ANI) July 30, 2022