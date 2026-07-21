/DNA: हूती संकट के बीच एक्शन में डोवल, क्या बच जाएगी भारत की ऑयल लाइफलाइन?

वर्ष 2015 में यमन का गृहयुद्ध चरम पर पहुंच गया था. हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला करके यमन की सरकार को हटा दिया था और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था. उस समय यमन में तकरीबन 5 हजार भारतीय मौजूद थे. भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था. चूंकि हूती गुट को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी थी तो उनसे सीधी बातचीत संभव नहीं थी. तब अजित डोवल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बैकचैनल बातचीत के दरवाजे खोले थे. इस किस्म के संवाद में किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है. इसके साथ ही साथ अपने संपर्कों के जरिए भारतीय इंटेलिजेंस ने यमन के उन इलाकों की पहचान की थी जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे. नागरिकों को निकालने वाले रास्तों की पहचान भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही की थी. भारतीय एजेंसियों ने जानकारी जुटाई. दूसरी तरफ भारत सरकार के आदेश पर नौसेना और वायुसेना ने यमन के नजदीक तैनाती की. इन प्रयासों की वजह से यमन से भारत ने 4741 भारतीय नागरिकों के साथ ही साथ..दूसरे देशों के तकरीबन 2 हजार नागरिकों को भी रेस्क्यू किया था.