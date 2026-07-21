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DNA: हूती संकट के बीच एक्शन में डोवल, क्या बच जाएगी भारत की ऑयल लाइफलाइन?

Ajit Doval Saudi Arabia Visit: अजित डोवल ने कई मौकों पर कहा है - चुनौतियों से भरे वक्त में फैसले लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है. जितना महत्वपूर्ण उन फैसलों को सही साबित करना है. इसी फिलॉसॉफी के साथ अजित डोवल अरब जगत में भारत की पहुंच को आगे बढ़ा रहे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 21, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:31 PM IST
DNA: हूती संकट के बीच एक्शन में डोवल, क्या बच जाएगी भारत की ऑयल लाइफलाइन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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