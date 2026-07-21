/DNA: हूती संकट के बीच एक्शन में डोवल, क्या बच जाएगी भारत की ऑयल लाइफलाइन?

Ajit Doval: NSA अजित डोवल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान से मुलाकात की है. इस मुलाकात के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच परस्पर रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है. इसके साथ ही साथ मुलाकात के दौरान, अजित डोवल ने ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के लिए ढांचे को ज्यादा मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है. ईरान के युद्ध और होर्मुज के बंद होने की वजह से दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है. इस संकट से भारत भी प्रभावित हुआ है. इसी वजह से अजित डोवल ने ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को सऊदी अरब के दौरे पर प्राथमिकताओं में रखा है.
ईरान युद्ध के दौरान भारत के लिए सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बढ़ी है. आज भारत का तकरीबन 17 प्रतिशत कच्चा तेल सऊदी अरब से आ रहा है. होर्मुज के बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब, बाब-अल-मंदेब के रास्ते से भारत को तेल भेज रहा था. अब सऊदी अरब से आ रहे तेल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ईरान ने यमन के हूती गुट से सऊदी अरब से जाने वाले तेल के रूट को बंद करने के लिए कहा था. आज हूती लड़ाकों ने कह दिया है कि वो सऊदी अरब के तेल का मार्ग पूरी तरह बंद कर देंगे. इसी संकट से निपटना अब भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया है और समाधान के लिए NSA अजित डोवल अपने मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं.
दिक्कतों से निपटने के लिए अजित डोवल कई नीतियों का इस्तेमाल करते आए हैं. इन नीतियों को आज डोवल डॉक्ट्रिन कहा जाता है. इस डोवल डॉक्ट्रिन में भारत के NSA का एक मशहूर कथन भी शामिल है. अजित डोवल ने कई मौकों पर कहा है - चुनौतियों से भरे वक्त में फैसले लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है. जितना महत्वपूर्ण उन फैसलों को सही साबित करना है. इसी फिलॉसॉफी के साथ अजित डोवल अरब जगत में भारत की पहुंच को आगे बढ़ा रहे हैं. सऊदी अरब ने तेल की सुरक्षा के मुद्दे पर अजित डोवल से ही बातचीत क्यों की.
वर्ष 2015 में यमन का गृहयुद्ध चरम पर पहुंच गया था. हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला करके यमन की सरकार को हटा दिया था और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था. उस समय यमन में तकरीबन 5 हजार भारतीय मौजूद थे. भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था. चूंकि हूती गुट को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी थी तो उनसे सीधी बातचीत संभव नहीं थी. तब अजित डोवल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बैकचैनल बातचीत के दरवाजे खोले थे. इस किस्म के संवाद में किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है. इसके साथ ही साथ अपने संपर्कों के जरिए भारतीय इंटेलिजेंस ने यमन के उन इलाकों की पहचान की थी जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे. नागरिकों को निकालने वाले रास्तों की पहचान भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही की थी. भारतीय एजेंसियों ने जानकारी जुटाई. दूसरी तरफ भारत सरकार के आदेश पर नौसेना और वायुसेना ने यमन के नजदीक तैनाती की. इन प्रयासों की वजह से यमन से भारत ने 4741 भारतीय नागरिकों के साथ ही साथ..दूसरे देशों के तकरीबन 2 हजार नागरिकों को भी रेस्क्यू किया था.
यमन में किया गया ऑपरेशन राहत तो अपने आप में एक मिसाल है, जिस देश में शक्तिशाली पक्ष से कोई संवाद तक नहीं था. वहां भी रातों रात संपर्क स्थापित किए गए और नागरिकों का रेस्क्यू किया गया. वर्तमान संकट में अजित डोवल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है. NSA अजित डोवल के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक बार किसी व्यक्ति या पक्ष के साथ संवाद में शामिल हो जाते हैं, तो डोवल कभी भी उस संपर्क को खत्म नहीं करते हैं. ऑपरेशन राहत के बाद भी भारत ने हूती गुट को अधिकारिक मान्यता नहीं दी है लेकिन यमन को भेजी जाने वाली मानवीय मदद में बढ़ोतरी की गई है. खाद्य पदार्थों और दवाओं की शक्ल में जाने वाली इस मदद का एक हिस्सा, हूती प्रभाव वाले इलाकों तक भी पहुंचता है. यही वो फैक्टर है जो हूती गुट को साध सकता है.
मानवीय मदद के जरिए भारत ने हूती गुट को ये संकेत दिया है कि यमन में भारत का मकसद सिर्फ मानवीय मदद है. दूसरी तरफ भारतीय नेवी के 2 से 4 नौसैनिक जहाज लगातार यमन के नजदीकी समुद्र में गश्त करते रहते हैं यानी भारत हूती गुट से पुराने संवाद के चलते सऊदी अरब से तेल की सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है. इसके साथ ही साथ तेल की आवाजाही को नौसेना के जरिए सुरक्षा भी दे सकता है. तेल की सप्लाई के साथ ही साथ सऊदी अरब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब भी उन 6 देशों में शामिल है, जिन्होंने भारत की अस्त्र मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है. भारतीय वायुसेना पुष्टि कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में अस्त्र मिसाइल का प्रयोग हुआ था. इस मिसाइल ने अपना लक्ष्य पूरा भी किया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडोनेशिया ने भारत ने अस्त्र मिसाइल खरीदने की डील की है. अब सऊदी अरब भी इस मेड इन इंडिया मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है. सहयोग की ऐसी ही राष्ट्रीय नीति को आचार्य चाणक्य ने भी परिभाषित किया था.
चाणक्य के अर्थशास्त्र में समाश्रय नीति का जिक्र है. ये नीति कहती है किसी भी राजा को मित्र राष्ट्रों के साथ ना सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते रखने चाहिए. बल्कि मित्र राष्ट्र को सैन्य सहयोग भी देना चाहिए. अगर ये सहयोग व्यावहारिक और हित-आधारित होगा तो दोनों मित्र राष्ट्रों का विकास निश्चित है. हमेशा भारत के हितों को सर्वोपरि रखने वाले NSA अजित डोवल को जल्द एक बड़ा सम्मान भी मिलने वाला है. राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए अजित डोवल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा. 1 अगस्त को पुणे में गृहमंत्री अमित शाह, अजित डोवल को सम्मानित करेंगे. लोकमान्य तिलक अवार्ड का आरंभ 1983 में हुआ था. हर साल देश और समाज सेवा में योगदान देने वाली हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है. अजित डोवल से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और समाजवादी चिंतक एस एम जोशी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है.