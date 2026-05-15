NEET एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय

NEET Exam New Date: NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि 21 जून को NEET की दोबारा परीक्षा होगी. NTA ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है।

परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।… Add Zee News as a Preferred Source May 15, 2026

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