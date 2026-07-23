/NEET और JEE कराने वाली NTA में स्टाफ की भारी कमी, सिर्फ 24 अधिकारियों के भरोसे चल रही एजेंसी! राज्यसभा में हुआ खुलासा

NEET-UG, JEE और UGC-NET जैसी देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. साल 2018 से अब तक 6.6 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन संभालने वाली इस एजेंसी में स्थायी अधिकारियों की भारी कमी है. राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, NTA में इस समय सिर्फ 24 परमानेंट अफसर हैं. वहीं, दूसरी तरफ 197 कर्मचारी कांट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं.
शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, NTA में कुल 39 डेपुटेशन पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस समय केवल 24 स्थायी अधिकारी ही कार्यरत हैं. इनमें डायरेक्टर जनरल, दो जॉइंट सेक्रेटरी, आठ डायरेक्टर, छह जॉइंट डायरेक्टर और रिसर्च साइंटिस्ट शामिल हैं. इसके अलावा तीन डिप्टी डायरेक्टर, दो असिस्टेंट डायरेक्टर और दो सीनियर सुपरिनटेंडेंट भी इन 24 पदों का हिस्सा हैं. इतने कम स्थायी अफसरों के सिर पर देश की सबसे संवेदनशील और बड़ी परीक्षाओं का जिम्मा है.
कांट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों का बोलबाला
स्थायी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए एजेंसी भारी स्तर पर कांट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है. NTA में इस वक्त 73 लोग कांट्रैक्ट पर हैं, जिनमें 44 कंसल्टेंट, 17 यंग प्रोफेशनल्स, पांच सीनियर कंसल्टेंट, तीन एडवाइजर और एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल हैं. इसके अलावा 124 लोगों को आउटसोर्स किया गया है, जिनमें डेटा एनालिस्ट, लीगल एसोसिएट और हाउसकीपिंग स्टाफ शामिल हैं.
2018 से अब तक करा चुके हैं 270 से ज्यादा एग्जाम
साल 2018 में गठन के बाद से NTA ने अब तक 270 से भी अधिक परीक्षाएं आयोजित की हैं. देश के मेडिकल, इंजीनियरिंग और टीचिंग फील्ड में जाने वाले करोड़ों युवाओं का भविष्य इसी एजेंसी के फैसलों पर टिका होता है. इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाली एजेंसी में स्थायी स्टाफ का न होना कई सवाल खड़े करता है. बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि NTA में 16 नए सीनियर पद बनाए गए हैं. इनमें आठ पद डायरेक्टर लेवल के और आठ पद जॉइंट डायरेक्टर लेवल के शामिल हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि नए पदों पर भर्ती होने से एजेंसी के कामकाज में सुधार आएगा और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी.