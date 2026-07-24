/47 अफसरों को बर्खास्त करते ही NTA ने सीनियर पदों के लिए नौकरी का विज्ञापन भी निकाल दिया

Education Department: शिक्षा मंत्रालय के तहत ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस हफ्ते जनरल मैनेजर के स्तर पर सीनियर प्रोफेशनल पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं. इसके साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है.
ये कदम NTA के संस्थागत पुनर्गठन की दिशा में पहला ठोस प्रयास है. इसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमिटी की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जा रहा है.
NTA की ओर से 3 साल के प्रारंभिक अनुबंध (Preliminary Contract) पर 4 जनरल मैनेजर पदों के लिए आवेदन मांगा गया है.
1. जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स )
यह ऑफिसर क्वेशन बैंक तैयार करने, परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन, इक्वेटिंग और कैलिब्रेशन प्रोसेस, कंप्यूटर एडैप्टिव टेस्टिंग (CAT) और AI बेस्ड अप्रेजल सिसटम के डेवलपमेंट को लीड करेगा.
2. जनरल मैनेजर (टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस)
देशभर के 500 से ज्यादा शहरों और कुछ इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर को ऑपरेट करने, क्वालिटी, कैपिसिटी प्लानिंग, दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधाओं, परीक्षा दिवस की व्यवस्थाओं समेत राज्य और जिला प्रशासन के साथ को-ऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभालेगा.
3- जनरल मैनेजर (इनफार्मेशन सिक्योरिटी )
NTA के चीफ इन्फोर्मेशन सिक्योरिटी सेंटर के रूप में साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023, IT एक्ट-2000 और CIRT-इन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेगा. साथ ही हफ्ते के सातों दिन चौबीसों घंटे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का ऑपरेशन भी देखेगा.
4. जनरल मैनेजर (विजिलेंस, इन्वेस्टीगेशन & फोरेंसिक्स )
परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता विकसित करने और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मामलों में CBI. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ को-ऑर्डिनेशन करेगा.
बता दें कि NTA पहली बार UPSC के 'प्रतिभा सेतु पोर्टल' के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करेगा, जिनमें एकेडमिक रिसर्च के लिए 12 पद, लीगल रिसर्च के लिए 2 पद, फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए 2 पद शामिल होंगे. शुरुआत में इनकी नियुक्ति 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. इसे पर्दर्शन के आधार पर फिर आगे 36 महीने तक बढ़ाया जाएगा.