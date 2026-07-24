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47 अफसरों को बर्खास्त करते ही NTA ने सीनियर पदों के लिए नौकरी का विज्ञापन भी निकाल दिया

National Testing Agency: NTA की ओर से जनरल मैनेजर के स्तर पर सीनियर प्रोफेशनल पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. यह बड़ा कदम NEET 2026 के पेपर लीक के विरोध में छात्रों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:14 PM IST
47 अफसरों को बर्खास्त करते ही NTA ने सीनियर पदों के लिए नौकरी का विज्ञापन भी निकाल दिया

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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