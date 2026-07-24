/47 अफसरों को बर्खास्त करते ही NTA ने सीनियर पदों के लिए नौकरी का विज्ञापन भी निकाल दिया

बता दें कि NTA पहली बार UPSC के 'प्रतिभा सेतु पोर्टल' के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करेगा, जिनमें एकेडमिक रिसर्च के लिए 12 पद, लीगल रिसर्च के लिए 2 पद, फाइनेंस और अकाउंट्स के लिए 2 पद शामिल होंगे. शुरुआत में इनकी नियुक्ति 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. इसे पर्दर्शन के आधार पर फिर आगे 36 महीने तक बढ़ाया जाएगा.