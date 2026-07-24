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नीट पेपर लीक के बाद मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारियों को किया गया बर्खास्त

नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है. इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और एनटीए से जुड़े 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है.

Written ByNiraj PandeyEdited Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:02 PM IST
नीट पेपर लीक के बाद मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारियों को किया गया बर्खास्त
Image Credit: सोशल मीडिया

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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