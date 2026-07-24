/नीट पेपर लीक के बाद मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारियों को किया गया बर्खास्त

बता दें कि हाल में ही पेपर लीक और संबंधी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एनटीए विवादों में रहा है. इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ढांचे और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है. मंत्रालय के अनुसार, एनटीए के पुनर्गठन को लेकर यह एक्शन लिया गया है. इससे आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, विश्वसनीयका और जवाबदेही बनाया जा सके.बताया जा रहा है कि यूपीएससी की तर्ज पर NTA की नई व्यवस्था बनाई जाएगी.