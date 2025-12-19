Shanti Bill: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास, भारत परिवर्तन विधेयक, 2025 (शांति विधेयक) को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को लेकर अपने ही पुराने रुख से यू-टर्न ले लिया है और यह विधेयक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली और जसवंत सिंह की उस समय की सोच के बिल्कुल विपरीत है. कांग्रेस ने जयराम रमेश ने पहले कहा था कहा कि सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पूर्ण समर्थन से अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

नाम गढ़ने में माहिर मोदी सरकार: जयराम रमेश

राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार आकर्षक संक्षिप्त शब्द और नाम गढ़ने में माहिर है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले संक्षिप्त शब्द बनाती है और बाद में नीतियां तैयार करती है. उन्होंने ‘शांति’ और अन्य नामों का उदाहरण देते हुए सरकार की आलोचना की. रमेश ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार यह भ्रम पैदा कर रही है कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े सभी बड़े कदम 2014 के बाद ही उठाए गए. उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा विधेयक 6 अप्रैल 1948 को पारित हुआ था और 15 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इतिहास को अपने अनुसार फिर से लिखने की कोशिश कर रही है.

भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार: कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता ने कहा कि शांति विधेयक, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम के समय भाजपा द्वारा लिए गए रुख के बिल्कुल उलट है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है. रमेश ने यह भी कहा कि भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार हैं और सरकार को परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर जैसे विशेषज्ञों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने यह भी जोर दिया कि भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है और निजी भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों पर निर्भर होने के बजाय देश की अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

वहीं, बहस का जवाब देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सुरक्षा और दायित्व के पहलुओं से कोई समझौता नहीं किया गया है. मंत्री ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना है.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने, परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने और इसके गैर-ऊर्जा उपयोगों का विस्तार करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने बताया कि भारत ने 2070 तक अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है. मंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक तैयार करने में लगभग एक वर्ष का समय लगा और इस दौरान अंतर-मंत्रालयी स्तर पर, उद्योग जगत, वैज्ञानिकों, संभावित निवेशकों और स्टार्टअप्स से व्यापक विचार-विमर्श किया गया. हालांकि, विपक्षी दलों ने विधेयक को स्थायी या चयन समिति को भेजने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार ने दायित्व से जुड़े प्रावधानों को कमजोर किया है. विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सदन में खारिज कर दिया गया.

शांति विधेयक नए युग की शुरुआत: पीयूष गोयल

इस बीच, परमाणु ऊर्जा से जुड़े शांति विधेयक को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक नए युग की शुरुआत बताया है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक पारित होने से भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक ऊर्जा के मामले में हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले और भविष्य के लिए तैयार उद्योगों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है, और उन्नत विनिर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है.

शांति विधेयक का पारित होना परिवर्तनकारी क्षण: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक का पारित होना हमारे प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्षण है. इसके पारित होने में सहयोग देने वाले सांसदों के प्रति मेरी कृतज्ञता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को सुरक्षित रूप से संचालित करने से लेकर हरित विनिर्माण को सक्षम बनाने तक, यह विधेयक देश और विश्व के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति प्रदान करता है. यह निजी क्षेत्र और हमारे युवाओं के लिए भी अनेक अवसर खोलता है. भारत में निवेश करने, नवाचार करने और विकास करने का यह सबसे उपयुक्त समय है.

जानें क्या था नागरिक दायित्त्व अधिनियम, 2010

इस बीच आपको बता दें कि परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम, 2010 को भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने के लिये अधिनियमित किया था. CLNDA के अनुसार, परमाणु संयंत्र के संचालक सख्त और बिना किसी गलती के दायित्त्व के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी हैं. यह निर्दिष्ट करता है कि दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के मामले में संचालकों को 1500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा. इसके लिये संचालकों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की भी आवश्यकता होती है. CLNDA अपेक्षा करता है कि यदि नुकसान का दावा 1500 करोड़ रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी.