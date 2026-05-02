परमाणु तकनीक से बच्चों की सुरक्षा? जंग के बीच ईरान ने दुनिया को दिखाई वो चीज, जो सिर्फ 5 देशों के पास है

अमेरिका-इजरायल के साथ जंग के बीच ईरान की तरफ से एक बार फिर परमाणु तकनीक का बचाव किया गया है. हालांकि इस बार ईरान ने इसका संबंध नवजात बच्चों के साथ जोड़ा है. चलिए जानते हैं यह क्या मामला है?
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अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान को लेकर अडिग है, कि उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा. जंग जैसे हालात के बीच ईरान भी लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम का बचाव कर रहा है. तेहरान अपनी तकनीक को 'शांतिपूर्ण उपयोग' बताकर अलग संदेश देने की कोशिश कर रहा है. इसी कड़ी में 1 मई 2026 को घाना में मौजूद ईरान के आधिकारिक दूतावास ने एक पोस्ट साझा कर अपने नवजात शिशु जांच कार्यक्रम को ऐसी ही शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का उदाहरण बताया.
घाना में मौजूद ईरान के आधिकारिक दूतावास ने 1 मई 2026 को एक पोस्ट में अपने नवजात शिशु जांच कार्यक्रम को 'शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक' का उदाहरण बताया. इस पोस्ट में एड़ी से खून लेकर टेस्ट करने वाले कार्ड की तस्वीर भी साझा की गई. ईरान इसे इस तरह पेश कर रहा है कि उसकी परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ हथियारों के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नागरिक हितों के लिए भी किया जा रहा है, वह भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद.
ईरान के सरकारी आंकड़ों (2022) के मुताबिक, देश में बनने वाली किट पहले 46 तरह की मेटाबॉलिक बीमारियों का पता लगाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 56 बताया जा रहा है. इन किट्स को बनाने में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन की भूमिका भी बताई गई है और ईरान का दावा है कि ऐसे किट बनाने वाले देशों में वह दुनिया के पांच देशों में शामिल है. यह पूरी जांच प्रक्रिया नवजात बच्चों के लिए मुफ्त है.
Every baby born in Iran is screened for 56 metabolic disorders — for free.
The tech behind it? Nuclear. Built by Iranian scientists. Iran is one of only 5 countries in the world producing these kits.
This is just one example of our peaceful nuclear technology. pic.twitter.com/UUNcCumi1F
— Iran in Ghana (@IRAN_GHANA) May 1, 2026
अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर परमाणु तकनीक कैसे बच्चों को बचाने में फायदेमंद हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि सीधे तौर पर 'परमाणु' बच्चों की रक्षा नहीं करता, बल्कि उससे जुड़ी तकनीक और विज्ञान मदद करते हैं. यहां बात परमाणु बम की नहीं, बल्कि न्यूक्लियर साइंस (जैसे आइसोटोप टेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स) की हो रही है.
नवजात स्क्रीनिंग में बच्चे की एड़ी से खून की कुछ बूंदें लेकर टेस्ट किया जाता है. इन सैंपल्स को खास किट्स से जांचा जाता है, जो बहुत छोटे स्तर (मॉलिक्यूलर/केमिकल लेवल) पर शरीर में गड़बड़ियां पकड़ लेते हैं. न्यूक्लियर रिसर्च से बनी तकनीक- जैसे आइसोटोप्स और हाई-प्रिसिशन डिटेक्शन सिस्टम- इन किट्स को ज्यादा सटीक बनाते हैं. इसका फायदा यह होता है कि जन्म के तुरंत बाद ही 50+ गंभीर बीमारियों (जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर) का पता चल जाता है. अगर समय रहते बीमारी पकड़ ली जाए, तो इलाज या डाइट कंट्रोल से बच्चे को गंभीर नुकसान, विकलांगता या मौत से बचाया जा सकता है.
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