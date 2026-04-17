क्या बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाएगा राहुल गांधी का '16 नंबर' वाला कार्ड, कब सुलझेगी ये पहेली? लगने लगी अटकलें

Rahul Gandhi 16 Number Puzzle: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला. शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल पर अपनी बातें रखीं. हालांकि, उनके भाषण के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. राहुल गांधी ने इस बीच एक पहेली पेश कर दी, जिसके बाद अब अलग-अलग अटकलें लगाई जाने लगी है.

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसपर बीजेपी आगबबूला हो गई. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसपर आपत्ति जताई. इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. हालांकि, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के संबोधन के आपत्तिजनक शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने को कहा.

राहुल गांधी की 16 नंबर के कार्ड वाली पहेली

अपने संबोधन के आखिरी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पहेली दी और कहा कि इसके बारे में देश की जनता को जल्द ही पता चलेगा. राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि आप सबके लिए पहेली: कल, प्रधानमंत्री में एनर्जी कम थी. अचानक, मैंने देखा कि आज 16 अप्रैल है. राहुल गांधी ने इस दौरान एक 16 नंबर का ही कार्ड दिखाया और कहा कि इस पहेली के बारे में जल्द ही देश के लोगों को पता चलेगा. राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर कोई समझ गया कि मैं क्या कह रहा हूं, तो कृपया मुझे मैसेज भेज देना.

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Puzzle for all of you: Yesterday, the Prime Minister was low on energy. Suddenly, I noticed it was the 16th of April. My God, how crazy! The number: Sixteen (Sixteen sounds a lot like Epstein, doesn't it?) pic.twitter.com/HwNfLuvSui — Congress (@INCIndia) April 17, 2026

पहेली के बाद लगाई जा रही अटकलें

गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद कई प्रकार की अटकलें लगाई जाने लगी है. लोगों के मन में कौतुहल है कि आखिर राहुल गांधी किस विषय पर बात कर रहे थे. वहीं, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वे सरकार की रणनीति या बिल लाने के समय पर तंज तो नहीं कस रहे हैं.

बता दें कि विपक्ष सरकार की ओर से पेश महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर क्या किया जा रहा है. इन सबके बीच राहुल गांधी के इस 16 नंबर के कार्ड वाली अनसुलझी पहेली ने एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है.

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