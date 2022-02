महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अनुराग ठाकुर ने किया सबसे बड़ा वादा

लखनऊ: केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण, सूचना प्रसारण मंत्री (Union Minister Of Sports And Youth Welfare, Information And Broadcasting) अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में महिलाओं की भागीदारी (Women's Participation) बढ़ाई जाएगी. उन्होंने वादा किया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जाएगी और इसके लिए अगर कानून (Law) बनाना पड़ा तो सरकार वह भी करेगी.

सपा पर लगाए आरोप

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश मुख्यालय (State Headquarters) में ठाकुर पार्टी के ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ में महिलाओं के कल्याण (Welfare) से जुड़े वादों और संकल्पों पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. भाजपा द्वारा जारी बयान के अनुसार ठाकुर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (SP) ने महिलाओं के आरक्षण (Reservation) का विरोध किया, उनकी सुरक्षा (Security) से समझौता किया और उनके खिलाफ अत्याचार करने वालों को अपने साथ लिया.

अनुराग ठाकुर का बयान

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि सपा (SP) ने ऐसे लोगों को टिकट (Ticket) दिया और उनका मनोबल बढ़ाया जबकि योगी आदित्यनाथ नीत सरकार (Yogi Adityanath Led Government) ने सुरक्षा, सपोर्ट और शिक्षा (Education) के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर (Self Dependent) बनाने की दिशा में काम किया. ठाकुर ने कहा, ‘पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने नारी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर काम किया है. हमने फिर संकल्प लिया है कि महिलाओं के सुरक्षा-सम्मान के अधिकार जारी रहें. महिलाओं को समृद्ध और सम्पन्न बनाने की हमारी यह विकास यात्रा जारी रहेगी. महिलाओं और बेटियों के अपलिफ्टमेंट के संकल्प जो पहले लिए थे उसमें और बढ़ोतरी करके आगे बढ़ते जाएंगे.’

योजनाओं के बारे में कही ये बात

ठाकुर ने आगे कहा, ‘हमारी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (CM Kanya Sumangala Yojana) के तहत वित्तीय सहायता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करेगी. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना (CM Mass Marriage Grant Scheme) के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (Financial Aid) दी जाएगी.’

'सरकार ने दिया मुफ्त गैस कनेक्शन'

उन्होंने कहा, ‘हमारी डबल इंजन की सरकार (Double Engine Government) ने देश और प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार (Poor Family) में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन (Free Gas Connection) दिया है. हमने इसे आगे बढ़ाते हुए सभी लाभार्थियों (Beneficiaries) को होली और दीपावली पर दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला लिया है.’

