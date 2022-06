Nupur Sharma: 'नूपुर शर्मा सही, भारत को उनके साथ खड़ा होना चाहिए', इस नेता ने कह दी ये बड़ी बात

Nupur Sharma: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान की दुनिया भर के कई देशों ने आलोचना की है. खुद को इस विवाद से अलग करने के बावजूद भाजपा को देश के भीतर भी जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा है. वहीं, कई ऐसे भी लोग हैं जो नूपुर शर्मा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों में अब एक दिग्गज नेता का नाम भी शामिल हो गया है. आइये आपको बताते हैं नूपुर शर्मा का किस नेता ने समर्थन किया है.

नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नेता भारत के नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के हैं. हम बात कर रहे हैं डच राजनेता और नीदरलैंड के विधानमंडल के सदस्य, गीर्ट वाइल्डर्स की. उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान के समर्थन में ट्वीट्स की एक श्रृंखला पोस्ट की है.

Appeasement never works. It’ll only make things worse.

So my dear friends from India, don’t be intimidated by islamic countries. Stand up for freedom and be proud and steadfast in defending your politician #NupurSharma @NupurSharmaBJP who spoke the truth about Muhammad.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2022