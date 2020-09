कोलकाताः बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (TMC MP Nusrat Jahan) ने सोमवार (21 सितंबर) को कोलकाता पुलिस से शिकायत की है कि एक डेटिंग एप्लिकेशन (Dating App) ने कथित तौर पर बिना अनुमति लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ऑनलाइन प्रचार के लिए किया है. कोलकाता पुलिस कमिश्नर अनुज को टैग करते हुए एक ट्वीट में नुसरत ने विज्ञापन का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि बिना सहमति के तस्वीरों का उपयोग करने पर वह कानूनी कार्रवाई करेंगी.

This is totally unacceptable - using pictures without consent. Would request the Cyber Cell of @KolkataPolice to kindly look into the same. I am ready to take this up legally. @CPKolkata https://t.co/KBgXLwSjR4

— Nusrat Jahan Ruhi (@nusratchirps) September 21, 2020