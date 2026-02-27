जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम DMK में हुए शामिल! हिलेगा तमिलनाडु का चुनावी गणित?

OPS Joins DMK: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में सियासी घमासान जारी है. 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ. पन्नीरसेल्वम ने आज सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का दामन थाम लिया. उन्होंने उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. एआईएडीएमके से निष्कासित पन्नीरसेल्वम कभी जे. जयललिता के करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे. हालांकि, पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष के दौरान वे हाशिए पर चले गए और उन्हें अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से बाहर कर दिया गया था.

स्टालिन की तारीफ से बदले सियासी समीकरण

हाल के दिनों में पन्नीरसेल्वम खेमे की ओर से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमके सरकार की खुलकर सराहना की गई है. इसे संभावित राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है. तमिलनाडु के विधायक पी. अय्यप्पन, जिन्हें ओपीएस खेमे का करीबी माना जाता है, ने विधानसभा में कहा कि आगामी चुनावों के बाद स्टालिन को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पुरची थलाइवर एम.जी. रामचंद्रन और पुरची थलाइवी जयललिता के आशीर्वाद से राज्य को स्थिर नेतृत्व मिलना चाहिए. अय्यप्पन ने डीएमके सरकार की नाश्ता योजना की भी सराहना करते हुए इसे दूरदर्शी पहल बताया. उन्होंने कहा कि यह योजना प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है और आने वाले समय में भी इसकी चर्चा होती रहेगी.

2026 चुनाव से पहले राज्य में बन रहे नए समीकरण

तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 2026 के पहले 6 महीनों में चुनाव प्रस्तावित हैं. डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ के एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. उसका मुकाबला भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन से होने की संभावना है. इसके अलावा अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम (टीवीके) के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Deputy CM Udhayanidhi Stalin at the DMK Headquarters. Former Chief Minister and expelled AIADMK leader O. Panneerselvam joined the party in the presence of party chief and CM MK Stalin, and him. pic.twitter.com/pLW7Y7gOtL — ANI (@ANI) February 27, 2026

बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनावों में डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं. कांग्रेस को 18, पीएमके को पांच, वीसीके को चार और अन्य सहयोगी दलों को आठ सीटें मिली थीं. डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) ने कुल 159 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था. वहीं, एनडीए गठबंधन को 75 सीटें मिलीं, जिनमें एआईएडीएमके 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही थी.