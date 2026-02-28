Advertisement
एक पंथ दो काज! स्पीकर का पद और दक्षिण तमिलनाडु पर पकड़.... आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?

एक पंथ दो काज! स्पीकर का पद और दक्षिण तमिलनाडु पर पकड़.... आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?

Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ज्वॉइन कर नई पारी शुरू की है. सूत्रों के अनुसार, DMK के सत्ता में वापसी पर उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है. एमके स्टालिन का ये कदम दक्षिण तमिलनाडु में थेवर समुदाय के वोट साधने और एआईएडीएमके के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति माना जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:45 AM IST
एक पंथ दो काज! स्पीकर का पद और दक्षिण तमिलनाडु पर पकड़.... आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?

OPS Joins DMK: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में घमासान जारी है. तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) ने सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का दामन थाम लिया है. यह कदम न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर में नई शुरुआत माना जा रहा है, बल्कि इसे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का मास्टरस्ट्रोक भी माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, अगर डीएमके आगामी चुनाव में फिर से सत्ता में आती है, तो ओपीएस को विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है. यह पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण और सम्मानजनक माना जाता है.

‘अम्मा के वफादार’ से नई राह तक

ओपीएस का राजनीतिक जीवन लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ जुड़ा रहा. उन्हें अम्मा का वफादार कहा जाता था. 2001 में जब जयललिता को अदालत के आदेश के बाद पद छोड़ना पड़ा तब ओपीएस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी ठहराए जाने पर उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला था. 2016 में जयललिता के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी उन्होंने प्रशासन संभाला. हर बार उन्होंने खुद को केवल एक भरोसेमंद सहयोगी बताया और कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें अम्मा का आशीर्वाद है.

जयललिता के बाद बदले हालात

2016 में जयललिता के निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. शुरुआत में ओपीएस ने वी. के. शशिकला का समर्थन किया, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक विद्रोह कर दिया. उन्होंने जयललिता स्मारक पर आधी रात को धरना देकर विरोध जताया और कहा कि उन्हें मजबूर किया गया था. इस कदम के बाद पार्टी में अंदरूनी संघर्ष बढ़ गया. धीरे-धीरे एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और ओपीएस हाशिये पर चले गए. उन्हें पार्टी और पद दोनों से हाथ धोना पड़ा.

सीमित विकल्प और डीएमके का प्रस्ताव

समय के साथ ओपीएस के सामने राजनीतिक विकल्प कम होते गए. चुनाव नजदीक आने पर उन्हें नया रास्ता चुनना पड़ा. इसी बीच डीएमके नेतृत्व ने उन्हें साथ आने का प्रस्ताव दिया. स्टालिन का प्रस्ताव साफ और आकर्षक था. अगर पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो ओपीएस को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा. यह पद उन्हें सम्मान देगा और सीधे प्रशासनिक टकराव से दूर रखेगा. ओपीएस की छवि एक शांत और विनम्र नेता की रही है. उन्हें कभी आक्रामक या सख्त प्रशासक के रूप में नहीं देखा गया. ऐसे में स्पीकर का पद उनके व्यक्तित्व के अनुकूल माना जा रहा है.

डीएमके को क्या फायदा?

डीएमके के लिए यह कदम राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है. बता दें कि ओपीएस मुकुलथोर या थेवर समुदाय से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु में प्रभावशाली ओबीसी समूह है. इस क्षेत्र में परंपरागत रूप से एआईएडीएमके का मजबूत आधार रहा है और डीएमके को यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में हमेशा कठिनाई होती रही है.

ओपीएस को साथ लाकर डीएमके दक्षिणी जिलों में अपने समीकरण मजबूत करना चाहती है. उनकी मौजूदगी से बोडिनायक्कनूर और आसपास के इलाकों में पार्टी को बढ़त मिल सकती है. उनके साथ उनके बेटे और पूर्व सांसद ओपी रविंद्रनाथ कुमार सहित कई समर्थक भी डीएमके में शामिल हुए हैं. इससे स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

DMK के सामने चुनौतियों का अंबार

हालांकि, यह फैसला पूरी तरह आसान नहीं है. दक्षिण तमिलनाडु में डीएमके के कई कार्यकर्ता वर्षों से ओपीएस के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं. अब उन्हें उनके साथ काम करना होगा. इससे कुछ असंतोष पैदा हो सकता है. पार्टी नेतृत्व ने जिला इकाइयों को स्पष्ट संदेश दिया है कि प्राथमिकता चुनाव जीतना है. सत्ता में वापसी के बाद संगठनात्मक संतुलन बनाया जाएगा. ओपीएस के लिए यह कदम उनके राजनीतिक जीवन का शायद आखिरी बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. एक समय वे अम्मा के वफादार के रूप में जाने जाते थे.

फिर उन्होंने विद्रोह किया, अलग-थलग पड़े और अब नई पार्टी के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिण तमिलनाडु के मतदाता इस फैसले को कैसे देखते हैं. क्या वे इसे व्यावहारिक राजनीति मानेंगे या विश्वासघात? फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह नया गठजोड़ आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है. 

