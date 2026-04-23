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TCS Nashik: ग्रुप में भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स...TCS नासिक मामले में नए खुलासे

What is TCS Nashik Case:  पुलिस ने 7 टीसीएस  कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 पुरुष और एक महिला शामिल है. जो अरेस्ट हुए हैं, उनमें- दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, रजा रफीक मेमन, शाहरुख कुरैशी, शाफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और एचआर अश्विनी चैनानी शामिल हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:05 PM IST
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TCS Nashik: ग्रुप में भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स...TCS नासिक मामले में नए खुलासे

TCS Nashik Case: नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की BPO यूनिट में कथित यौन और धार्मिक उत्पीड़न के मामले में कुछ परेशान करने वाले नए खुलासे सामने आए हैं. पीड़ितों का आरोप है कि महिला कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ऑफिस के पासवर्ड में अश्लील कोड का इस्तेमाल किया जाता था और WhatsApp ग्रुप पर अश्लील मैसेज भेजे जाते थे.

शिकायतकर्ताओं में से एक ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उत्पीड़न की यह सिलसिला उसके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही शुरू हो गया था और महीनों तक जारी रहा.

बार-बार बुलाता था केबिन में

उसने रजा रफीक मेमन पर आरोप लगाया कि वह उसे बार-बार अपने केबिन में बुलाता था, अश्लील बातें करता था और जान-बूझकर ऐसी बातें कहता था जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं.

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महिला ने आगे दावा किया कि उसने अपने मैनेजर के आगे यह मुद्दा उठाया, लेकिन कोई एक्शन लिया गया. उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उत्पीड़न और बढ़ गया. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि दो अन्य आरोपी, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार, बाद में डिजिटल रूप से उसका पीछा कर अफवाहें फैलाने लगे.

ग्रुप पर भेजते थे अश्लील मैसेज

पुलिस जांच के मुताबिक, उत्पीड़न सिर्फ व्यक्तिगत बातचीत तक ही सीमित नहीं था. जांचकर्ताओं ने पाया कि TCS नासिक यूनिट में एक ग्रुप लीडर कथित तौर पर ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप में लगभग रोजाना अश्लील मैसेज भेजता था.

सूत्रों के अनुसार, ऑफिस के Wi-Fi पासवर्ड कथित तौर पर बार-बार बदले जाते थे, जिनमें अश्लील शब्दों या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिनका मकसद महिला कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता था. यह सब उन्हें मानसिक रूप से डराने-धमकाने की एक सोची-समझी कोशिश का हिस्सा था.

कैसे हुआ था खुलासा?

यह मामला सबसे पहले तब सामने आया, जब एक महिला ने दानिश शेख पर आरोप लगाया कि उसने 2022 में उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसने यह बात छिपाकर रखी थी कि वह पहले से ही शादीशुदा है.

शिकायत में उसकी बहन निदा खान का नाम भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने शिकायतकर्ता के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं और उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला. 

पुलिस का कहना है कि खान और तौसीफ अख्तर ने भी कथित तौर पर पीड़िता से शेख की शादीशुदा होने की बात छिपाई थी.

जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ा, सात और महिलाएं पुलिस के पास पहुंचीं. उन्होंने अपने सीनियर सहकर्मियों पर मानसिक और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, और एचआर पर बार-बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

खबरों के मुताबिक, ये घटनाएं फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच हुईं. एक पुरुष कर्मचारी ने भी एक अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने वर्कप्लेस पर धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया है.

अब तक 7 गिरफ्तार

अब तक पुलिस ने 7 टीसीएस  कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 पुरुष और एक महिला शामिल है. जो अरेस्ट हुए हैं, उनमें- दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, रजा रफीक मेमन, शाहरुख कुरैशी, शाफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और एचआर अश्विनी चैनानी शामिल हैं. इन सभी को कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है. जबकि चैनानी ने तो एक पीड़िता को शिकायत दर्ज करने से रोका था. जबकि कथित धार्मिक उत्पीड़न के मामले में निदा खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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