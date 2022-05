Coronavirus Cases in Odisha: ओडिशा के रायगाडा (Rayagada) जिले के 64 छात्र कोरोना वायरस (Covid-19) से संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश में हाल फिलहाल सामने आ रहे कोरोना वायरस के नए मामलों में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है. जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक सभी छात्रों की हालत फिलहाल ठीक है. वहीं इस बीच राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 71 नए केस दर्ज हुए हैं.

एक साथ इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित बच्चों के मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया. रायगाडा के जिला कलेक्टर सरोज कुमार मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखा गया है. इनकी निगरानी के लिए हॉस्टल में मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है.

कलेक्टर के मुताबिक, 'दो छात्रावासों से 64 मामले सामने आए हैं. जांच के दौरान 64 सैंपल पॉजिटिव पाए गए. लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है. सभी छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है, और वो सभी निगरानी में हैं.'

Odisha | 64 school students tested COVID-19 positive in Rayagada district

There is no corona outbreak as such. The students have no symptoms and have been isolated. Medical teams have been deployed in the hostels: Saroj Kumar Mishra, District Magistrate, Rayagada (08.05) pic.twitter.com/tXEq2LmCDp

