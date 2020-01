ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने JNU हिंसा की निंदा की, कही यह बड़ी बात

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले की सोमवार को निंदा की. मुख्यमंत्री ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और छात्रों पर इस तरह के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए. उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी दोषियों को पकड़ने के लिए फौरन कार्रवाई करने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "जेएनयू में हुए हमले, हिंसा के बारे में जानकर हैरान हूं. लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और छात्रों पर इस तरह के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए. कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील है कि दोषियों को पकड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें और घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं." जेएनयू में रविवार शाम हुई हिंसा के बाद कई छात्र और शिक्षक घायल हो गए.

Shocked to know about the violent #JNUattack. Violence has no space in democracy and such attacks on students must be condemned unequivocally. Appeal law enforcement agencies to take swift action to apprehend the culprits and wish the injured students a speedy recovery.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) January 6, 2020