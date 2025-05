Watch Video: कबूतर की तरह खिड़की से उड़ने लगे नोट ही नोट, इतने निकले कि गड्डियों की चादर बिछ गई

क्या आपने कभी घर से नोट उड़ते हुए देखा है? ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े चीफ इंजीनियर से जुड़े सात जगहों पर छापा मारा तो अफसर भी दंग रह गए. 500 के नोटों की गड्डियां दनादन खिड़की से बाहर उड़ने लगीं. विजिलेंस टीम ने 2.1 करोड़ रुपये कैश में बरामद किए हैं. चीफ इंजीनियर का नाम बैकुंठ नाथ सारंगी है.

सारंगी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे थे. इसके बाद प्लानिंग के तहत छापेमारी की गई. उस समय बेहद नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब अधिकारी घर के गेट पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि वे पहुंचे ही थे कि सारंगी ने भुवनेश्वर वाले फ्लैट की खिड़की से 500 के नोटों की गड्डियां बाहर फेंकनी शुरू कर दी. पहले वीडियो देखिए नोटों की चादर बिछी दिखाई दे रही है और कई कर्मचारी नोट गिनने के काम में लगे दिखाई दे रहे हैं. ज्यादातर गड्डियां 500 के नोट की हैं. नोट गिनने के काम में मशीन की भी मदद ली गई है.

Today , on the allegation of possession of disp. assets by Sri Baikuntha Nath Sarangi, Chief Engineer, RW Division, Odisha, house searches are on by #Odisha #Vigilance at 7 locations. Approx Rs 2.1 Crore cash recovered so far from his house at Bhubaneswar (1 Cr) & Angul (1.1 Cr). pic.twitter.com/j0H344OiqA

— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) May 30, 2025