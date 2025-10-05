Advertisement
trendingNow12949260
Hindi Newsदेश

'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन

Durga Puja Immersion Clash: कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन में हुए झड़प पर नया अपडेट सामने आया है. ओडशा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दी है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन

Odisha Government Social Media Restrictions: ओडिशा के कटक शहर में शनिवार देर रात हुए झड़क के बाद रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा. दरअसल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प शुरू हुई, इसके महज दो घंटे के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 6 अक्टूबर को 12 घंटे के शहर बंद का ऐलान किया है. वहीं, ओडिशा सरकार ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बड़ा दी गई है, ताकि कोई और अनहोनी होने से रोका जाए. 

 

असिस्टेंट फायर ऑफिसर ने बताई पूरी बात..
इस मामले पर बात करते हुए असिस्टेंट फायर ऑफिसर, संजीव कुमार बेहरा ने बताया कि, "हमें सूचना मिली थी कि गौरीशंकर पार्क के पास दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर आग लगा दी है." उन्होंने आगे बताया कि आग बुझा दी गई थी. लेकिन दंगाई उनपर पथराव करते रहे. हालांकि मामले को कंट्रोल करने के लिए वहां पुलिस तैनात कर दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या है मामला?
कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद तनाव का माहौल फैल गया. शनिवार देर रात दरगाहबाजार क्षेत्र के हाथी पोखरी के निकट हिंसा की स्थिति तब बनी जब विसर्जन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने तेज आवाज वाले गाने पर ऐतराज जताया. कुछ ही देर में बहस झड़प में बदल गई. लोग छतों से जुलूस पर पत्थर और शीशी की बोतलें फेंकने लगें. हालांकि इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी. 

 

24 घंटे के लिए सोशल मीडिया बैन
रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा. इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने 5 अक्टबूर को शहर में 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है. वहीं अब ओडिशा सरकार ने 24 घंटे के लिए सोशल मीडिय बैन कर दी है. ये बैन आज शाम 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक इंटरनेट और डेटा सेवाओं के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Durga Puja Immersion ClashCuttackOdisha

Trending news

'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
Viral News
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
Durga Puja Immersion Clash
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
;