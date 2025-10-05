'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन

Durga Puja Immersion Clash: कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन में हुए झड़प पर नया अपडेट सामने आया है. ओडशा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दी है.
Odisha Government Social Media Restrictions: ओडिशा के कटक शहर में शनिवार देर रात हुए झड़क के बाद रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा. दरअसल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प शुरू हुई, इसके महज दो घंटे के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 6 अक्टूबर को 12 घंटे के शहर बंद का ऐलान किया है. वहीं, ओडिशा सरकार ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बड़ा दी गई है, ताकि कोई और अनहोनी होने से रोका जाए.
असिस्टेंट फायर ऑफिसर ने बताई पूरी बात..
इस मामले पर बात करते हुए असिस्टेंट फायर ऑफिसर, संजीव कुमार बेहरा ने बताया कि, "हमें सूचना मिली थी कि गौरीशंकर पार्क के पास दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर आग लगा दी है." उन्होंने आगे बताया कि आग बुझा दी गई थी. लेकिन दंगाई उनपर पथराव करते रहे. हालांकि मामले को कंट्रोल करने के लिए वहां पुलिस तैनात कर दी गई है.
क्या है मामला?
कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद तनाव का माहौल फैल गया. शनिवार देर रात दरगाहबाजार क्षेत्र के हाथी पोखरी के निकट हिंसा की स्थिति तब बनी जब विसर्जन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने तेज आवाज वाले गाने पर ऐतराज जताया. कुछ ही देर में बहस झड़प में बदल गई. लोग छतों से जुलूस पर पत्थर और शीशी की बोतलें फेंकने लगें. हालांकि इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी.
24 घंटे के लिए सोशल मीडिया बैन
रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा. इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने 5 अक्टबूर को शहर में 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है. वहीं अब ओडिशा सरकार ने 24 घंटे के लिए सोशल मीडिय बैन कर दी है. ये बैन आज शाम 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक इंटरनेट और डेटा सेवाओं के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है.
