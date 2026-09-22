/ओडिशा में बिहार के जमुई जैसी हैवानियत: कपल के साथ सरेआम बदसलूकी और मारपीट, वीडियो बनाकर किया वायरल

बिहार के जमुई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब ओडिशा से भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. ढेंकनाल में एक टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जा रहे कपल को कुछ लोगों ने बीच रास्ते में घेर लिया. इसके बाद दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा और युवती के साथ बदसलूकी की. लड़की गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वे नहीं माने. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
यह घटना ढेंकनाल के मशहूर घूमने की जगह 'कपिलाश' जाने वाले रास्ते पर हुई. जहां लड़का और लड़की बाइक से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने बीच सड़क पर उन्हें जबरन रोक लिया. इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा कि कई लड़के दोनों को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं. वे लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं और लड़की के साथ भी गंदी हरकतें कर रहे हैं. वीडियो में लड़की लगातार हाथ जोड़कर रोती-बिलखती दिख रही है कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार बदसलूकी करते रहे.
मामला सामने आते ही पुलिस फौरन एक्शन आई और तीन आरोपियों को दबोच लिया है. गोंदिया ब्लॉक के थाना प्रभारी (IIC) प्रताप दलई ने बताया कि इस हरकत में शामिल तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पकड़े गए आरोपियों के नाम सरोज नायक (41), समीर नायक (37) और संग्राम रथ हैं.
इस मामले में SP अभिनव सोनकर ने कहा 'सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद गोंदिया थाने में BNS और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है. मामले में तीन आरोपियों सरोज नायक, समीर नायक और संग्राम रथ को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब हुई जब लड़का-लड़की कपिलाश दर्शन कर लौट रहे थे और ग्रामीणों से उनकी बहस हो गई. जांच जारी है, किसी अन्य की भूमिका मिलने पर भी सख्त कार्रवाई होगी.'
19 सितंबर को बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. जहां करीब शाम 7 बजे 10वीं में पढ़ने वाले दो स्कूली दोस्त ट्यूशन खत्म करने के बाद जमुई की मड़वा पहाड़ी की तरफ घूमने चले गए थे. वहां से लौटते वक्त रास्ते में कुछ आवारा लड़कों ने उन्हें जबरन रोक लिया.इसके बाद आरोपियों ने करीब एक घंटे तक दोनों बच्चों को बंधक बनाकर रखा और उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर दीं.
बदमाशों ने लड़के के साथ जमकर गाली-गलौज और मारपीट की. वहीं छात्रा के साथ सरेआम बेहद गंदी और शर्मनाक हरकतें की गईं. किसी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, किसी ने जबरन उसे गोद में उठाया, तो किसी ने उस पर हाथ छोड़ा. मनचलों की दरिंदगी यहीं नहीं थमी, उन्होंने लड़की को जमीन पर घसीटा भी. हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने इस पूरी करतूत का अपने फोन से वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम (SIT) बनाई गई है. पुलिस ने अब तक तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जबकि वीडियो वायरल करने वाले रामाशीष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, मामले के दो मुख्य आरोपी नंदन यादव (लाल गमछा वाला) और हरे राम यादव फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह-जगह छापे मार रही है.