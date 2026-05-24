₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान; जानें क्या है मजबूरी

Miyazaki Mango Odisha: क्या आपने कभी सोचा है कि एक किलो आम की कीमत सो-दो सौ या हजार नहीं बल्कि लाखों में हो सकती है? सुनने में यह सुनने में यह हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह पूरी तरह से हकीकत है. ओडिशा के मल्कानगिरी जिले के एक छोटे से गांव तामसा में रहने वाले किसान देबा पादियामी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. देबा पादियामी ने अनजाने में दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी उगा दिया है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ₹3 लाख किलो तक है!

जहां एक ओर इस खबर से पूरे इलाके के लोग इसे देखने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चोरों के डर ने किसान को अपने ही खेत में पहरेदार बना दिया है. करोड़पति बनने की दहलीज पर खड़े इस किसान की यह अनोखी और दिलचस्प कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है...

इंटरनेशनल मार्केट में ₹3 लाख किलो तक बिकने वाला यह आम बहुत ही स्पेशल है. लेकिन लाखों की इस फसल को उगाने के बाद अब किसान के सामने एक अनोखी मुसीबत खड़ी हो गई है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सुपर-लक्जरी आम को कहां बेचें?



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आम के इस खास वैरायटी का नाम मियाजाकी है, इस आम को जापान में ताइयो नो तामागो यानी सूरज का अंडा कहते हैं. यह आम दिखने में आम तौर पर मिलने वाले पीले या हरे आम जैसा नहीं होता, बल्कि इसका रंग गहरा लाल-बैंगनी होता है. अपनी जबरदस्त मिठास, बेहतरीन टेक्सचर और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के कारण इसे दुनिया का सबसे महंगा आम की लिस्ट में शामिल किया जाता है. जापान में इसकी बाकायदा बड़ी-बड़ी नीलामी होती है और लोग इसे महंगे गिफ्ट के तौर पर देते हैं.

4 साल की मेहनत

ओडिशा के किसान देबा पादियामी को लगभग 4 साल पहले एक सोशल वर्कर ने इस आम का एक छोटा सा पौधा दिया था. ओडिशा के मौसम और कठिन परिस्थितियों के बाद भी देना ने इसे किसी तरह पाला. अब 4 साल बाद पेड़ पर चमचमाते हुए लाल-बैंगनी रंग के आम लटक रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

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पेड़ के नीचे सोने को मजबूर

करोड़ों की कीमत वाली इस फसल ने किसान की रातों की नींद उड़ा दी है. देबा को डर है कि कहीं रात के अंधेरे में कोई उनके इस कीमती आम को चुरा न ले. सुरक्षा के लिए उनके पास कोई हाई-टेक गैजेट या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसलिए वे खुद रात भर लाठी लेकर पेड़ के नीचे सोते हैं और अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं. इसके साथ ही देबा को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि इस उपलब्धि को कमाई में कैसे बदला जाए. उन्‍हें फलों की कीमत तय करने, उनकी पैकिंग करने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने या फिर ऐसे खरीदारों को ढूंढने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो इस स्पेशल आम के लिए ज्यादा कीमत दे सकें.

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